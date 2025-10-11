Шесть траншей подряд

В Ленинском райсуде Уфы вчера прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Ему вменяется получение шестью траншами 37 млн руб. взятки от топ-менеджеров «Дортрансстроя», одной из крупнейших компаний дорожной отрасли региона, за господряды на ремонт дорог. Гособвинитель вчера рассказал, за что и как, по версии силовиков, чиновник вымогал и получал деньги. Сам господин Марзаев считает преследование провокацией и утверждает, что показания против него получены с помощью избиений и пыток.

Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев в зале Ленинского районного суда Уфы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии Федор Никифоров вчера огласил Ленинскому райсуду Уфы обвинительное заключение по делу в отношении Алана Марзаева — экс-вице-премьера Башкирии, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии гособвинителя, господин Марзаев, будучи с 4 августа 2022 года заместителем премьер-министра Башкирии, в региональном правительстве курировал министерство транспорта и дорожного хозяйства и всю дорожно-строительную отрасль республики. В его же ведение, утверждал прокурор, относилась и деятельность управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы.

Обвинение считает, что не позднее 25 сентября 2023 года Алан Марзаев, встретившись в ресторане уфимского отеля Nesterov Plaza c главой минтранса Александром Клебановым и представителем ООО «Дортрансстрой» Маратом Латыповым, потребовал от последнего не менее 1 млн руб. взятки за покровительство его компании при распределении госконтрактов с УСРДИС, а также за помощь в получении оплаты за подряды. В противном случае вице-премьер угрожал препятствиями в деятельности предприятия. Посредником при передаче взяток, рассказал Федор Никифоров, согласился выступить господин Клебанов.

Затем обвиняемый конкретизировал требования, заставив Александра Клебанова встретиться с гендиректором «Дортрансстроя» Дмитрий Гилимьяновым и донести до того, что компания должна выплачивать Алану Марзаеву до 10% от стоимости каждого контракта с УСРДИС. Сам глава минтранса, получив средства, должен был передавать их водителю Алана Марзаева, пояснил гособвинитель.

В общей сложности, говорится в обвинительном заключении, с октября 2023-го по февраль 2024 года «Дортрансстрой» и УСРДИС заключили шесть государственных контрактов на капитальный ремонт дорог в Уфе на общую сумму более 561 млн руб. Таким образом, считают правоохранительные органы, общая сумма «откатов» должна была составить более 56,1 млн руб.

Выполняя требования вице-премьера, топ-менеджеры «Дортрансстроя» с декабря 2023-го по апрель 2024 года передали тому шестью траншами 37 млн руб., отметил представитель гособвинения.

Формулировка контрактов «Дортрансстроя» с УСРДИС как государственных вызвала несогласие стороны защиты. По их мнению, контракты, заключаемые с муниципальным управлением, по определению не могут быть государственными. В ходе заседания адвокаты и сам подсудимый не раз заявляли, что деятельность УСРДИС, подчиняющегося мэрии Уфы, никак не входила в поле деятельности господина Марзаева.

Алан Марзаев родился в 1973 году в Северной Осетии. С 1994-го по 2017 год его карьера была связана с работой в налоговых органах родной республики и Подмосковья, а также в муниципальных органах власти.

В 2019 году переехал в Башкирию, где сначала стал помощником главы республики Радия Хабирова, а затем начальника регионального управления дорожного хозяйства. С 2020-го по 2022 год возглавлял госкомитет Башкирии по транспорту и дорожного хозяйства, пока в 2022 году не был назначен вице-премьером. На последней должности курировал транспорт, строительство и ЖКХ.

30 сентября 2024 года Алан Марзаев был задержан, на следующий день Басманный суд Москвы арестовал его до конца ноября. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Несмотря на арест, он оставался в должности исполняющего обязанности вице-премьера, однако в новый состав кабмира Башкирии в конце года не попал. Дело в отношении бывшего чиновника расследовало Главное следственное управление СКР. Генпрокуратура ходатайствовала о рассмотрении дела по существу за пределами Башкирии в связи с возможным давлением на суд, однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции требования ведомства отклонил.

Сам Алан Марзаев вину вчера не признал, назвав уголовное преследование результатом «многолетней, системной провокации группы из числа сотрудников правоохранительных органов». Доказательства тому экс-чиновник обещал предъявить в дальнейших заседаниях, но уточнил, что провокация в его отношении длится с июня 2021 года. Кроме того, по мнению подсудимого, доказательства, легшие в основы обвинения, являются недопустимыми, так как показания свидетелей якобы получены «под психологическим и физическим давлением, после многочасовых избиений и пыток с применением электрическим током» в отношении его водителя.

Первым свидетелем по делу суд вчера допросил основателя ООО «Дортрансстрой» Марата Латыпова. По его словам, до встречи в ресторане в Nesterov Plaza, именуемом в простонародье «Стекляшка», он не раз встречался как с Аланом Марзаевым, так и с Александром Клебановым, однако требований платить взятки ни разу не получал. Обвиняемого господин Латыпов охарактеризовал как авторитетного и решительного человека, сильного организатора с аналитическим складом ума, уважительно относившегося к деятельности «Дортрансстроя». Тем не менее, со слов представителя компании, Алан Марзаев якобы неоднократно предъявлял к ней претензии, угрожая «завести» дорожных подрядчиков с других регионов.

Встреча в «Стекляшке», утверждал свидетель, длилась всего несколько минут, так как озвученные вице-премьером требования платить за право работать на территории республики повергли его в шок. На вопрос о последствиях отказа, по словам Марата Латыпова, прозвучал ответ чиновника о сложностях в торгах, получении финансирования и сдаче объектов.

Впрочем, после обсуждений с Дмитрием Гилимьяновым — младшим партнером по бизнесу — было решено согласиться на условия, чтобы не лишиться прибыли, так как 99% выручки компании зависит от государственных и муниципальных подрядов. Все средства, переданные в качестве взятки, господин Латыпов брал из собственных наличных денег или банковских ячеек.

Летом прошлого года в доме у Марата Латыпова произошел обыск, связанный с «делом Клебанова» (Александр Клебанов проходил обвиняемым по делу о получении 5 млн руб. взятки от руководства ООО «Киви» — прим. «Ъ»). После этого, рассказал свидетель, он сам обратился в ФСБ и написал заявление на Алана Марзаева. К тому времени «Дортрансстрой» перестал переводить проценты от контрактов с УСРДИС, остановившись на сумме 37 млн руб.

Следующее заседание по делу назначено на 14 октября. Предполагается, что суд допросит начальника УСРДИС Константина Паппе.

Идэль Гумеров