Тайна за стеной «Террасы»

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, обвиняемый в вымогательстве и получении взяток, вчера вновь заявил о заказном характере дела. По его словам, правоохранительные органы неоднократно пытались «выйти» на него с 2021 года, в том числе с помощью уголовных дел в отношении других лиц, а на злополучной встрече в ресторане «Терраса» обсуждались не «откаты», как полагает следствие, а создание Ассоциации дорожных строителей.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев называет уголовное дело провокацией

По уголовному делу в отношении экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 190 УК РФ) в Ленинском райсуде Уфы вчера допросили самого подсудимого. Как сообщал «Ъ», ему вменяется вымогательство «откатов» у ООО «Дортрансстрой» за допуск к дорожно-строительным подрядам. По версии следствия, за шесть контрактов с управлением по строительству, ремонту дорог, искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы топ-менеджеры компании Марат Латыпов и Дмитрий Гилимьянов при посредничестве ныне покойного министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова должны были передать чиновнику более 56 млн руб. С декабря 2023-го по апрель 2024 года, полагают правоохранительные органы, Алан Марзаев успел получить 37 млн руб.

Вчера обвиняемый заявил, что не мог влиять на контракты муниципального управления. Также он рассказал, что с Маратом Латыповым, которого вице-премьер знал много лет и как лидера «Дортрансстроя», и как депутата Курултая, и как председателя Ассоциации застройщиков Башкирии, у него сложились «крайне уважительные отношения», хотя претензии к бизнесмену имел министр транспорта Александр Клебанов. Для улаживания разногласий между ними, заявил Алан Марзаев, и была организована встреча в ресторане «Терраса» в Nesterov Plaza.

Следствие считает, что именно в этом заведении вице-премьер потребовал от владельца «Дортрансстроя» платить «откаты». Обвиняемый уверял, что на встрече обсуждалась идея Марата Латыпова создать Ассоциацию дорожников Башкирии.

Подсудимый также настаивал, что его уголовному преследованию предшествовали провокации со стороны правоохранителей. Первый случай, рассказал он, произошел в бытность его председателем госкомитета по транспорту в 2021 году. Тогда якобы в рамках оперативного эксперимента соучредитель строительной фирмы «Уфанефтепроект» Ваграм Меликсетян попытался передать ему 1 млн руб. через отставного майора МВД Давида Комаева (осужден на три года колонии общего режима за покушение на мошенничество).

Следующим таким эпизодом Алан Марзаев назвал дело в отношении Мансафа Низакаева, экс-директора Транспортной дирекции. Бывший заместитель премьер-министра вчера представил суду текст заявления господина Низакаева в адрес главы СКР: бывший глава госучреждения в обращении писал, что местные следователи и сотрудники УФСБ якобы угрозами и пытками «выбивали» с него показания на Алана Марзаева и главу региона Радия Хабирова. Как сообщал «Ъ», в декабре 2024 года Мансаф Низакаев был приговорен к полутора годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, но в апреле этого года суд вернул дело в прокуратуру.

Также, в представлении экс-чиновника, правоохранители пытаются «притянуть» его к делу Инны Иксановой — начальницы регионального Управления капитального строительства, обвиняемой в превышении должностных полномочий (дело рассматривает Октябрьский райсуд Уфы, следующее заседание назначено на 13 ноября). Версия следствия строится на том, что госпожа Иксанова получала от него угрозы и незаконные требования освоения бюджетных средств, что и сподвигло ее принять контрафактное медицинское оборудование на 57 млн руб., доказывал вчера Алан Марзаев.

Наконец, в мае прошлого года показания на вице-премьера дал Александр Клебанов, тогда обвинявшийся в получении 5 млн руб. взятки от ООО «Киви». По версии господина Марзаева, экс-министр транспорта оговорил его для защиты супруги Ульяны Хворовой — ей будто грозило дело о посредничестве при передаче взяток от «Киви».

Следующее заседание по делу Алана Марзаева состоится 12 ноября.

Идэль Гумеров