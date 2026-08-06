Суд вернул почетные звания бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил его адвокат Анатолий Тимощенков. При этом господину Марзаеву вернули почетные звания, которых он был лишен судом первой инстанции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 21 ноября 2025 года Ленинский районный суд Уфы приговорил Алана Марзаева к 13 годам колонии строгого режима за вымогательство и получение взяток с топ-менеджеров дорожно-строительной компании «Дортрансстрой».

По версии следствия, чиновник, курировавший в правительстве Башкирии строительную отрасль, транспорт и ЖКХ, требовал с «Дортрансстроя» откаты за контракты с подразделением мэрии Уфы. Правоохранительные органы полагают, что в общей сложности Алан Марзаев планировал получить от предприятия более 56,1 млн руб., но с декабря 2023 по апрель 2024 года бенефициар и руководитель компании выплатили 37 млн руб.

Кроме лишения свободы, обвиняемому назначили штраф в размере 561,3 млн руб. и 12-летний запрет на госслужбу, а также лишили его почетных званий. Кроме того, у него взыскали 37 млн руб. и конфисковали участок и дачу в Кармаскалинском районе.

19 февраля Верховный суд республики оставил приговор в силе.

15 июня Мещанский суд Москвы по иску заместителя генпрокурора России изъял у бывшего вице-премьера и его родственников более 100 млн руб.

Майя Иванова