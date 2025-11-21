Одним годом меньше

В Башкирии менее чем за полтора месяца завершился самый громкий коррупционный процесс года — дело в отношении экс-вице-премьера республики Алана Марзаева, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Ленинский райсуд Уфы приговорил его к 13-ти годам колонии строгого режима. Бывший вице-премьер не признает вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

21 ноября в Ленинском районном суде Уфы огласили приговор экс-заместителю председателя правительства Башкирии Алану Маразеву. Он признан виновным в вымогательстве и получении взяток. По решению суда, бывший вице-премьер проведет 13 лет в колонии строгого режима. Суд зачел ему нахождение в СИЗО с 30 сентября 2024 года — день за два.

Гособвинение просило приговорить его к 14-ти годам.

Кроме того, Алану Марзаеву запретили в течение 12-ти лет занимать должности на госслужбе. Также суд оштрафовал бывшего вице-премьера на 561,3 млн руб. и взыскал 37 млн руб. — сумму, эквивалентную полученной взятке. Также суд лишил Алана Марзаева почетных званий Заслуженного строителя и Заслуженного экономиста Башкирии, медали «За трудовую доблесть» и ордена Салавата Юлаева и конфисковал земельный участок и дачу в селе Каракуль Кармаскалинского района, принадлежащие водителю господина Марзаева. Гособвинение считает, что дом строился на деньги подсудимого.

До вступления приговора в силу арестована гостиница сына подсудимого в Северной Осетии.

Премьер-министру Башкирии Андрею Назарову вынесено частное постановление за ненадлежащее противодействие коррупции среди подчиненных.

Алан Марзаев, как сообщал «Ъ», обвинялся в вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере и использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ) у руководства дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». По мнению следствия, чиновник, курировавший в региональном правительстве строительство, транспорт и ЖКХ, требовал от бенефициара «Дортрансстроя» Марата Латыпова и гендиректора компании Дмитрия Гилимьянова по 10% за каждый госконтракт на ремонт и строительство дорог в республике. Из возможных 56 млн руб. Алан Марзаев, по мнению обвинения, успел получить 37 млн руб. Посредниками между бизнесменами и подсудимым, по мнению следствия, были скончавшийся в марте министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, а также водители господина Клебованова и Алана Марзаева.

Адвокаты Алана Марзаева называют вину бывшего вице-премьера недоказанной. Они, как и их подзащитный, указывали на множество неточностей и противоречий в показаниях свидетелей и материалах дела. Также защита подсудимого настаивала, что на прослушивание телефонов не было санкции суда, а показания свидетелей были даны ими якобы под пытками. В частности, прозвучало в суде, к водителю Алана Марзаева применяли электрошокер.

Подсудимый также заявлял о многочисленных провокациях в его отношении со стороны сотрудников регионального управления ФСБ и Следственного управления СКР по Башкирии.

Представитель гособвинения, исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии Федор Никифоров пояснял, что неточности в свидетельских показаниях говорят об их правдивости и означают, что они не были заучены или срежиссированны.

Сам Алан Марзаев, выступая 20 ноября с последним словом, заявил, что гособвинение не изучило должным образом материалы дела. Подсудимый насчитал в уголовном деле по крайне мере 15 вещественных доказательств, которые, по его мнению, были сфальсифицированы. Также он пообещал участникам процесса, что посвятит жизнь тому, чтобы «отмыть собственное имя и имя своей семьи от грязи», а затем и добиться того, чтобы «посадить» всех причастных к его преследованию.

Идэль Гумеров