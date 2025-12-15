Генпрокуратура требует изъять имущество у бывшего вице-премьера Башкирии

Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за коррупцию. Заявление принято к рассмотрению в Мещанском районном суде Москвы, указано в карточке дела.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Вместе с экс-чиновником ответчиками по иску Генпрокуратуры проходят его родители, двое сыновей с их матерью и личный водитель.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, в заявлении речь идет о конфискации 13 объектов недвижимости. Среди имущества, которое требует изъять надзорное ведомство, — комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, дом в Кисловодске площадью 900 кв. м, дача в Башкирии, квартиры во Владикавказе и Москве, а также автомобили Mercedes-Benz, Maserati и Toyota Land Cruiser общей стоимостью свыше 20 млн руб.

В конце ноября 2025 года Ленинский районный суд Уфы приговорил Алана Марзаева к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 560 млн руб. по обвинению в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждало, что он, курируя строительство и транспорт, требовал 10% от суммы каждого госконтракта у дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». Сам Марзаев вину не признавал.