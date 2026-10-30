Шайба Сергачева в овертайме принесла «Юте» победу над «Питсбургом»

Автором победной шайбы стал российский защитник Михаил Сергачев. Логан Кули сделал хет-трик, его гол за секунду до конца третьего периода перевел игру в овертайм. У «Питсбурга» отличились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль и Бен Киндел. Евгений Малкин записал в свой актив две результативные передачи, Егор Чинахов — одну.