Шайба Сергачева в овертайме принесла «Юте» победу над «Питсбургом»
«Юта Маммот» на выезде победил «Питсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.
Автором победной шайбы стал российский защитник Михаил Сергачев. Логан Кули сделал хет-трик, его гол за секунду до конца третьего периода перевел игру в овертайм. У «Питсбурга» отличились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль и Бен Киндел. Евгений Малкин записал в свой актив две результативные передачи, Егор Чинахов — одну.
Свою дебютную игру в НХЛ провел 22-летний защитник «Маммот» Артем Дуда. Он провел на льду более 15 минут и нанес четыре броска по воротам.
По итогам 14 матчей «Юта» набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Питсбург» с 12 баллами после 13 встреч идет шестым в дивизионе «Метрополитен».