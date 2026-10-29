CoinDesk: криптобиржа Binance могла потерять $5,7 млрд из-за хакерской атаки
Ущерб криптобиржи Binance от возможной хакерской атаки может достигать $5,7 млрд, сообщает портал CoinDesk со ссылкой на данные платформы блокчейн-аналитики Arkham. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, подтвердили, что вероятный ущерб может превышать $5,5 млрд. СМИ называют произошедшее самым крупным взломом криптобиржи в истории.
По данным Arkham, среди украденных активов — $1,5 млрд в биткоинах, $900 млн в Ethereum, а также порядка $1,4 млрд в стейблкоинах USDT и USDC. Злоумышленники уже пытаются вывести средства со своего кошелька: в частности, они использовали часть украденных USDT в качестве залога и взяли в кредит около $44 млн в токене WETH через децентрализованный сервис Aave.
По данным DefiLlama, до атаки Binance удерживала на своей платформе активы примерно на $144 млрд. Выведенные средства составляют около 4% от этой суммы. Как отмечает CoinDesk, у Binance есть финансовая «подушка безопасности» — «Фонд безопасных активов для пользователей», который позволяет компенсировать как минимум часть потенциальных убытков.
В самой компании факт взлома пока прямо не подтвердили, но заявили, что расследуют сообщения о возможной хакерской атаке. Там уточнили, что работают с правоохранительными органами, эмитентами и компаниями в сфере блокчейн-аналитики и на текущий момент были заблокированы $2,54 млрд активов. «Эта цифра может продолжить расти, поскольку наши специалисты работают в тесном контакте с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и отраслевыми партнерами с целью отслеживания и блокировки дополнительных средств»,— отметили в Binance.