CoinDesk: криптобиржа Binance могла потерять $5,7 млрд из-за хакерской атаки

В самой компании факт взлома пока прямо не подтвердили, но заявили, что расследуют сообщения о возможной хакерской атаке. Там уточнили, что работают с правоохранительными органами, эмитентами и компаниями в сфере блокчейн-аналитики и на текущий момент были заблокированы $2,54 млрд активов. «Эта цифра может продолжить расти, поскольку наши специалисты работают в тесном контакте с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и отраслевыми партнерами с целью отслеживания и блокировки дополнительных средств»,— отметили в Binance.