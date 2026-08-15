Тюменские власти и Минобороны создают систему защиты важных объектов от БПЛА

Министерство обороны России создает на территории Тюменской области комплексную систему защиты критически важных объектов совместно с их собственниками и властями региона, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Он подчеркнул, над территорией России регулярно сбивают большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако некоторые из них «могут пролетать», в связи с чем необходимо повышать безопасность инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ

«Безопасность объектов наша с вами совместная ключевая задача»,— сказал губернатор.

В ходе общения с журналистами господин Моор сообщил, что террористические атаки ВСУ стали одной из причин нехватки топлива в Тюменской области в начале лета. Губернатор пояснил, что в результате работы властей региона с компаниями «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ на территории удалось стабилизировать ситуацию с наличием бензина. С этим Александр Моор предостерег, что Тюменская область может вновь столкнуться с дефицитом топлива. «Как можно исключить это в будущем? Для этого нужно исключить причины, которые на это повлияли»,— подчеркнул губернатор.

Василий Алексеев