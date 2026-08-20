Минобороны приступило к экспериментам по защите объектов Ямала от ударов БПЛА

Министерство обороны РФ включило Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в военно-технические эксперименты по защите важных объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале. Он заверил, что властями региона, военными и руководством предприятий уже «делается очень многое» для противодействия угрозам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ

«Регион огромный, объекты много где, они очень крупные, не компактные, раскиданные по площади, как это все правильно защитить, это большая работа с предприятиями, там тоже специалисты этим плотно занимаются. Разные меры, в том числе некоторые мы будем экспериментировать»,— добавил господин Артюхов, подчеркнув, что власти будут «делать все для защиты родного Ямала».

За все время на территории Ямала трижды вводили режим беспилотной опасности (6 июня, 2 и 10 августа) и дважды — ракетной (29 мая и 10 июля).

Ранее, 15 августа, о создании комплексной системы защиты критически важных объектов Тюменской области совместно с их собственниками и властями региона заявил губернатор Александр Моор. Он подчеркнул, что над территорией России регулярно сбивают большое количество БПЛА, однако некоторые из них «могут пролетать», в связи с чем необходимо повышать безопасность инфраструктуры. «Безопасность объектов наша с вами совместная ключевая задача»,— сказал тогда господин Моор.

Дмитрий Артюхов посетил Тарко-Сале в рамках автопробега «Честный маршрут», в который отправился 14 августа. Губернатор планирует нанести визит в 11 населенных пунктов Ямала, включая отдаленные микрорайоны и небольшие поселки, и провести встречи с жителями. В пути господин Артюхов оценит состояние дорог, темпы строительства жилья и социальных объектов, подготовку региона к празднованию 100-летия округа в 2030 году.

Василий Алексеев, Тарко-Сале