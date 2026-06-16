Чулан поднял доходность

Россиянам снова посоветовали инвестировать в кладовки. 15 июня такие сообщения завирусились в соцсетях. Авторы называют эти помещения в новостройках эффективным инструментом для получения стабильного дохода. При низком пороге входа и стабильно высоком спросе в зависимости от локации и цены доходность может быть выше банковских вкладов, заверяют специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При стоимости в 2 млн руб. средний доход с кладовки оценивается примерно в 8-15% годовых. Это позволит окупить вложения за 7-12 лет, отмечают эксперты. Впрочем, директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий считает такие подсчеты сомнительными:

«Все зависит от того, как спроектирован жилищный комплекс, в котором имеются машиноместа и кладовки. Потому что кладовки на подземных этажах, непосредственно рядом с машиноместами, — это одна история. Они, как правило, большей площади. В ЖК "Метрополия" от MR Group, например, такого рода кладовки есть. С другой стороны, есть кладовки, которые находятся на этаже, — их меньше, и они имеют такую усеченную ликвидность, на мой взгляд, потому что должны быть востребованы строго резидентами самого комплекса. Вплоть до того, что покупателями могут быть только люди, которые находятся на этом этаже или на следующем. Да, у таких лотов низкая точка входа, но рентабельность зависит от стоимости самой кладовки, которая может стоить меньше миллиона (около 2 кв. м). За сколько можно ее сдать? Я представляю, что буду снимать за 10 тыс. в месяц».

За год цены на столичные келлеры в среднем подскочили на 22%, превысив 1 млн руб., подсчитывали в «НДВ-Супермаркет недвижимости». Сильнее всего подорожали кладовки бизнес-класса — до 1,5 млн руб., а премиум-объекты — до 3,5 млн руб. Быстрее всего раскупают кладовки комфорт- и бизнес-класса, отмечают «Ведомости». По данным издания, в старой Москве сейчас порядка 10 тыс. келлеров. С января по апрель этого года было проведено всего 2 тыс. сделок — на 20% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения, число продаж машиномест за последние два года увеличилось примерно на треть. Но в качестве инвестиции келлеры могут рассматривать будущие владельцы квартир, отмечает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Это просто нежилое помещение, которое ты не можешь приспособить под машиноместа, давайте будем откровенны. Это же не от хорошей жизни. Машиноместа можно подороже продать, чем кладовые помещения, но основная задача у девелопера — дополнительный бонус или возможность некой мотивации покупателя. Говорить об этом как об инструменте перепродажи, к сожалению, невозможно. Я не вижу в этом инвестиционной прямой зависимости: купить кладовки за 5 млн руб., а перепродать их за 10 млн руб. — просто не будет такой возможности. А вот в будущем к квартире, которую вы купили в том или ином проекте, иметь дополнительно кладовку как инструмент на вторичном рынке для привлечения именно к вашему продукту покупателя — это прям тюнинг».

На профильных сервисах по хранению вещей аренда небольшой кладовки обойдется от 1,5 тыс. руб. в месяц. На классифайдах встречаются предложения дешевле — от 800 руб. И экзотичнее, например, аренда балкона или комнаты в квартире под хранение.

Екатерина Вихарева