Минюст предложил изменить порядок регистрации детей при домашних родах
Минюст опубликовал для обсуждения законопроект, исключающий возможность установления материнства по заявлению лица, присутствовавшего при родах. Сейчас, согласно ст. 48 Семейного кодекса, при рождении ребенка вне медицинской организации материнство устанавливается — с соответствующей записью в свидетельстве о рождении — на основании медицинских документов или же заявления лица, присутствовавшего при родах. Такой человек может заявить о рождении ребенка в письменной форме работникам органов ЗАГС или в МФЦ. Данная норма существует с начала действия Семейного кодекса в 1996 году.
Минюст предлагает такую возможность исключить. Основанием для установления материнства будет считаться документ о рождении, выданный медорганизацией, где проходили роды. А в случае рождения ребенка, например, дома потребуется справка от больницы или поликлиники, врач которой оказывал помощь при родах или в которую обратилась мать после них.
Если этих документов нет, то факт рождения ребенка установит суд — на основании доказательств, которые «с достоверностью подтвердят, что данная женщина является матерью ребенка», поясняют в Минюсте.
Необходимость внесения изменений министерство объясняет попыткой «сокращения случаев мошенничества».