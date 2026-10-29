Минюст предложил изменить порядок регистрации детей при домашних родах

Минюст опубликовал для обсуждения законопроект, исключающий возможность установления материнства по заявлению лица, присутствовавшего при родах. Сейчас, согласно ст. 48 Семейного кодекса, при рождении ребенка вне медицинской организации материнство устанавливается — с соответствующей записью в свидетельстве о рождении — на основании медицинских документов или же заявления лица, присутствовавшего при родах. Такой человек может заявить о рождении ребенка в письменной форме работникам органов ЗАГС или в МФЦ. Данная норма существует с начала действия Семейного кодекса в 1996 году.