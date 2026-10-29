В Москве началось рассмотрение дела экс-гендиректора «Аэрофлота» Полубояринова
Мещанский райсуд столицы 29 октября приступил к рассмотрению уголовного дела Михаила Полубояринова. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В начале заседания представитель гособвинения подала ходатайство о продлении подсудимому срока содержания под стражей на время судебного следствия. Защита против этого возражала. Адвокат напомнила про наличие у Михаила Полубояринова тяжелого онкологического заболевания, которое в соответствии с правительственным списком препятствует содержанию под стражей. Суд, однако, с требованием прокурора согласился и срок ареста продлил.
После этого со своим ходатайством к суду обратилась уже защита. Адвокаты попросили о прекращении уголовного преследования господина Полубояринова в связи с истечением срока давности по вменяемому ему преступлению (в данном случае десять лет). Как стало понятно из ходатайства, в материалах дела говорится о том, что «не позднее 8 августа 2016 года» господин Полубояринов дал указание Артему Довлатову, на тот момент советнику председателя ВЭБа, организовать выпуск экономически необоснованного векселя корпорации. Кроме того, 11 октября 2016 года Михаил Полубояринов, будучи членом правления корпорации, проголосовал за утверждение ставки доходности спорного векселя в размере 9%.
В ВЭБе Михаил Полубояринов работал с 2009 по 2020 год, Артем Довлатов — с 2016 года по настоящее время. Защита настаивает, что срок давности следует исчислять с 8 августа 2016 года, хотя следствие настаивает на том, что преступление было длящимся и завершилось в 2018 году.