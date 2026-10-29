В Москве началось рассмотрение дела экс-гендиректора «Аэрофлота» Полубояринова

После этого со своим ходатайством к суду обратилась уже защита. Адвокаты попросили о прекращении уголовного преследования господина Полубояринова в связи с истечением срока давности по вменяемому ему преступлению (в данном случае десять лет). Как стало понятно из ходатайства, в материалах дела говорится о том, что «не позднее 8 августа 2016 года» господин Полубояринов дал указание Артему Довлатову, на тот момент советнику председателя ВЭБа, организовать выпуск экономически необоснованного векселя корпорации. Кроме того, 11 октября 2016 года Михаил Полубояринов, будучи членом правления корпорации, проголосовал за утверждение ставки доходности спорного векселя в размере 9%.