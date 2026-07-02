«Девушки в хиджабах распространяли эту информацию за небольшую плату»

Мигранты и граждане России, не прописанные в ХМАО, долгие годы становились получателями «самой большой выплаты в стране» в связи с рождением ребенка в Югре из-за обхода закона, заявил губернатор Руслан Кухарук на заседании окружной думы. Он подчеркнул, что прошел период «заливания средствами всего, чего только хотелось», и призвал «всем уже перестроиться». Депутаты одобрили подход губернатора, однако указали, что для улучшения демографии не хватает больших зарплат и низких цен на жилье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За время действия закона ХМАО о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, который вступил в силу в январе 2012 года, окружные власти потратили на его реализацию 4,84 млрд руб., рассказал директор департамента социального развития Югры Антон Терехин на очередном заседании окружной думы. По его словам, за счет вложенных средств число многодетных семей в регионе возросло с 16 829 в 2013-м до 46 144 в 2025-м.

«Важной частью демографической политики стал югорский семейный капитал (ЮСК). С 2024 года право на него было распространено на семьи при рождении второго ребенка, а закон продлен до 2030 года. С 2026 года право на ЮСК получили студенческие семьи при рождении первого ребенка»,— напомнил господин Терехин, добавив, что размер выплаты был увеличен со 100 тыс. руб. в 2012-м до 191,4 тыс. руб. в 2026-м.

По словам главы департамента, всего с 2013 года ЮСК воспользовались 52 090 семей, только в 2025-м — 4 312. «По итогам прошлого года количество получателей увеличилось на 26,5% по сравнению с 2024-м, при сохранении темпов к концу 2026 года ожидается не менее 5 тыс. получателей»,— отметил чиновник.

Члены фракции КПРФ заявили, что среди мер поддержки не хватает «микроавтобуса семьям, у кого семь и более детей». «Неоднократно уже выходили с предложением, на что мы слышали от вас "денег нет". Кто-то из коллег говорил, что мы находимся в демографической яме, но я, как многодетный отец, ее не вижу. Вижу только недостаточное внимание государства к проблеме»,— возмутился коммунист Василий Жуков.

Антон Терехин признал, что власти обсуждали возможность по предоставлению транспорта многодетным семьям в 2022 и 2025 годах, однако было решено отложить рассмотрение вопроса «до улучшения экономических условий в округе и в целом в РФ». Его поддержал заместитель губернатора Всеволод Кольцов, отметив, что правительство находится в поиске «новых и эффективных инструментов» поддержки многодетности.

«Предприятие в Югре приняло решение о выплате 1 млн руб. своим сотрудникам за каждого третьего ребенка, родившегося в семье работника. Недавно заключено соглашение, согласно которому наш глубокоуважаемый митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел будет являться крестным отцом третьих детей»,— привел пример господин Кольцов.

Ответ не устроил руководителя фракции КПРФ Алексея Савинцева. Его возмутило, что чиновники включили ХМАО в пилотный проект, который позволил властям узнать суммы на счетах югорчан и определять их право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. «Залезли в карман родителей, чтобы лишить возможности получить льготы. Прямо с трибуны вы сказали, что сократите финансирование на 61% — это более 18 млрд руб. По всей видимости, эти деньги не нужны для демографии, хороший эксперимент»,— добавил господин Савинцев.

Депутат напомнил, что несмотря на появившиеся 18 млрд руб., власти продолжили убеждать коммунистов, что денег на предлагаемые ими меры нет. «Вы, господин Терехин, главный разрушитель социальной поддержки материнства и детства. Мы будем голосовать против вашего доклада»,— пригрозил Алексей Савинцев.

Антон Терехин заверил, что власти вошли в пилотный проект, чтобы выплаты получали люди, которые «действительно проживают в округе и нуждаются в социальной поддержке». «Думаю, вы сталкивались с возмущениями избирателей, когда выплаты получают мигранты или те же самые граждане РФ, незаконно здесь прописавшиеся»,— добавил он. Глава департамента подчеркнул, что в ближайшее время власти будут смотреть и на записи о людях в медорганизациях, детских садах и школах при принятии решений о выплатах.

Губернатор Руслан Кухарук пояснил, что рачительный подход окружного правительства в выделении средств связан с «теми реалиями, в которых мы живем». «Здесь нужно всем уже перестроиться. Период заливания средствами всего, чего только хотелось, он давно уже прошел, если кто-то еще этого не понял»,— обратился глава ХМАО к оппозиции.

Господин Кухарук отметил, что пилотный проект позволил прекратить выплаты тем, кто «с Югрой связывает себя даже не местом регистрации, а только одной направленной заявкой».

«У вас самих были подозрения, что мы поддерживаем не жителей, а тех, кто воспользовался рекламой в соцсетях о том, что за небольшую плату сделают так, чтобы человек стал получателем самой большой выплаты в стране. Девушки в хиджабах распространяли эту информацию за небольшую плату»,— пояснил губернатор. Он заверил, что сэкономленные средства пойдут на поддержку многодетных семей, участников СВО и их родственников.

Работу департамента соцразвития и губернатора по поддержке семей оценили члены фракции «Единая Россия». Депутат Андрей Ковальский поблагодарил окружное правительство за «приятные бонусы» в виде выплат югорчанам, однако подчеркнул, что вопрос с демографией не решится без высоких зарплат и низкой стоимости жилья. «Председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко сказала, что люди возрастом до 35 лет с не менее чем тремя детьми и полностью сформировавшиеся на работе — это полноценная, нормальная семья. Без роста благосостояния и снижения стоимости жилья мы к этому не придем»,— пояснил он.

Антон Терехин заявил, что Югра уже подошла к показателям, обозначенным главой СФ. По его данным, у жителей ХМАО первый ребенок рождается в возрасте 26,5 лет, третий — в 35-36 лет.

Чиновник добавил, что в работу могут включиться и сами депутаты, часть из которых работает на руководящих должностях в нефтегазовых компаниях. «Могли бы у себя ввести меру, которая действует только на "Северавтодоре", по выплате 1 млн руб. за рождение третьего ребенка. Думаю, у всех есть такая возможность сделать наш округ реально многодетным»,— обратился господин Терехин к депутатам.

Его поддержала вице-спикер Наталья Западнова («Единая Россия»), добавив, что подобную меру могли бы утвердить у себя компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз». Депутат также одобрила «принцип сообразности сегодняшнему дню» при выделении средств на льготы. «Можно приложить колоссальнейшие усилия и сделать так, чтобы у всех были квартиры. Но завтра вслед за ними последует нечто иное: хорошие машины, хорошие магазины и многое-многое другое. Поэтому необходимо все решать комплексно»,— подчеркнула госпожа Западнова.

По итогам обсуждения доклад господина Терехина одобрили 29 депутатов. Четверо коммунистов после обращения к ним Руслана Кухарука передумали голосовать «против». Они решили воздержаться от голосования.

Василий Алексеев