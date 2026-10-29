Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы
Госдума 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Внесенный месяц назад, 30 сентября, в Госдуму проект закона о бюджете на следующую трехлетку парламентариям представил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он еще раз назвал не меняющиеся в последние годы три приоритета главного финансового плана: выполнение социальных обязательств перед гражданами, «решение задач специальной военной операции» и «вопросы достижения поставленных президентом национальных целей развития».
Макроэкономикой Антон Силуанов депутатов утомлять не стал и подробно рассказал им о некоторых понятных и конкретных социально ориентированных тратах — на индексации, дороги, больницы и так далее. Из «верхнеуровневого» он отметил лишь снижение при верстке бюджета расчетной базовой цены нефти с $59 до $50 за баррель (все, что выше, направляется в ФНБ), планирование дефицита на «безопасном уровне порядка 2% ВВП» и нахождение размера госдолга «под контролем».
Законопроект был поддержан 372 голосами «за» при 51 воздержавшемся.