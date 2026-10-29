Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы

Макроэкономикой Антон Силуанов депутатов утомлять не стал и подробно рассказал им о некоторых понятных и конкретных социально ориентированных тратах — на индексации, дороги, больницы и так далее. Из «верхнеуровневого» он отметил лишь снижение при верстке бюджета расчетной базовой цены нефти с $59 до $50 за баррель (все, что выше, направляется в ФНБ), планирование дефицита на «безопасном уровне порядка 2% ВВП» и нахождение размера госдолга «под контролем».