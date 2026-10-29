С 1 января 2027 года вступают в силу новые лимиты по автокредитам

Эксперты ожидают, что в 2027 году кредиты сроком свыше восьми лет фактически исчезнут, а выдача займов под залог автомобиля сроком более пяти лет будет жестко ограничена. После введения лимитов главным способом сделать кредит доступнее станет не максимальное растягивание срока, а снижение суммы займа и стоимости финансирования.