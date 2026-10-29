С 1 января 2027 года вступают в силу новые лимиты по автокредитам
Новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по автокредитам серьезно усложнят их выдачу на большие сроки. По мнению ЦБ, такая мера позволит ограничить искусственное занижение долговой нагрузки заемщиков за счет растягивания срока кредита.
Эксперты ожидают, что в 2027 году кредиты сроком свыше восьми лет фактически исчезнут, а выдача займов под залог автомобиля сроком более пяти лет будет жестко ограничена. После введения лимитов главным способом сделать кредит доступнее станет не максимальное растягивание срока, а снижение суммы займа и стоимости финансирования.