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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

В Китае с начала года возбуждено 73 дела о коррупции в отношении чиновников

В Китае с января по сентябрь 2026 года под уголовное преследование по делам о коррупции попали 73 провинциальных и ведомственных чиновникам, сообщила Центральная дисциплинарная комиссия.
Всего за девять месяцев в Китае было возбуждено около 800 тыс. дел по статьям о коррупции. В их числе 4,2 тыс. дел в отношении руководящих должностных лиц департаментов и управлений. Взысканиям подверглись 680 тыс. человек.
Данные опубликованы к пленуму центрального комитета компартии Китая XX созыва. Си Цзиньпин на пленуме заявил, что среди чиновников всех уровней нужно ужесточить дисциплину для укрепления государственного управления.
Китай. Политика и экономика
Китай
Азия

Авторы

  • Эрнест Филипповский
    корреспондент