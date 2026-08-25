Санация пригодилась для чтения

Полиция завершила расследование уголовного дела зампреда ВЭБ.РФ, члена совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Артема Довлатова, в ближайшее время он вместе с адвокатами начнет читать собранные следствием материалы. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, совершенное десять лет назад при санации Связь-банка и банка «Глобэкс». Еще одним фигурантом является экс-гендиректор «Аэрофлота» и бывший член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Довлатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Артем Довлатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

О завершении расследования уголовного дела 47-летнего Артема Довлатова стало известно 24 августа. В этот день с интервалом в четыре часа состоялись два судебных заседания: сначала Тверской райсуд столицы по ходатайству следователей ГУ МВД по Москве в очередной раз продлил срок домашнего ареста обвиняемого, теперь до 20 октября, затем уже Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобы защиты на эту меру пресечения, назначенную ранее. Адвокаты настаивали на ее незаконности и необоснованности, указывая на «отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности к расследуемым деяниям, «положительные данные о личности» господина Довлатова», его семейное положение, «на несоответствие закону наложенных запретов и ограничений» и т. п. Защита предлагала заменить домашний арест на запрет определенных действий, но своего не добилась.

В ближайшее время Артем Довлатов и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела. Защита ситуацию не комментирует и отношение фигуранта к предъявленному ему обвинению “Ъ” излагать не стала, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения от своего клиента.

Как сообщал ранее “Ъ”, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), было возбуждено столичной полицией 27 апреля этого года.

Уже на следующий день господина Довлатова пригласили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса, после которого предъявили постановление о привлечении его к делу в качестве обвиняемого. В июне в материалах расследования появился еще один фигурант — экс-гендиректор «Аэрофлота», бывший член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов. Для него следствие решило добиваться избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, и суд соответствующее ходатайство удовлетворил. Хотя в данном случае защита указывала на наличие у фигуранта онкологического заболевания, и медики, согласно представленным адвокатами документам, настаивали на срочном хирургическом вмешательстве. Различие в мерах пресечения, по некоторым данным, связано с тем, что господин Довлатов активно сотрудничал со следствием, а его роль в предполагаемом преступлении второстепенна.

Полубояринов и Довлатов ранее трудились на руководящих должностях в «Аэрофлоте»: Артем Довлатов — в начале 2000-х в инвестиционном департаменте, а Михаил Полубояринов с 2020 по 2022 год был гендиректором компании. Пересеклись пути топ-менеджеров как раз в ВЭБе. В нем господин Полубояринов работал с 2009 по 2020 год, а господин Довлатов — с 2016 года по настоящее время.

Претензии следствия к ним, как сообщал “Ъ”, касаются работы в ВЭБе при прежнем руководстве госкорпорации и связаны с санацией Связь-банка и банка «Глобэкс». Правоохранители пока не раскрывали, какие именно действия фигурантов считают злоупотреблением должностными полномочиями.

В середине сентября 2008 года Связь-банк не смог исполнить свои обязательства и оказался в предбанкротном состоянии. Государство приняло решение спасти это кредитное учреждение, в качестве санатора был выбран ВЭБ, который приобрел 98% Связь-банка за 5 тыс. руб. Для санации ВЭБ получил от Банка России депозит в размере $2,5 млрд сроком на один год с возможностью пролонгации по ставке LIBOR + 1% годовых. В то же время ВЭБ дал Связь-банку межбанковский кредит объемом 45 млрд руб. и еще 14 млрд руб. предоставил в качестве погашения его обязательств по сделкам репо.

В середине октября банк «Глобэкс» перестал выдавать вклады гражданам и позже по той же схеме, как и со Связь-банком, был передан на санацию ВЭБу — 100% акций банка было продано за 5 тыс. руб., а санатор получил от ЦБ депозит на $2 млрд.

В 2016 году после принятия новой стратегии развития ВЭБ решил продать оба банка, но покупателей на них найти не смог. В ноябре 2018 года ВЭБ объединил дочерние кредитные организации на базе Связь-банка, после чего предложил передать его на баланс Промсвязьбанку. Провести эту передачу удалось только в августе 2019 года, после того как ВЭБ докапитализировал Связь-банк на 13 млрд руб. В мае 2020 года Промсвязьбанк завершил поглощение Связь-банка.

Что касается господина Полубояринова, то расследование в отношении него продолжается, 11 августа решением Тверского райсуда срок его ареста был продлен на три месяца.

Сергей Сергеев