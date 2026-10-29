Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в министерской встрече G20 в Атланте

Поездка Сергея Лаврова в Атланту обещает быть напряженной: она была до последнего под вопросом, поскольку американцы медлили с визами, а на месте российского министра ждут в том числе критически настроенные коллеги из западных стран. В МИД РФ тем не менее выразили надежду, что встреча «пройдет в конструктивном и неангажированном ключе».