Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в министерской встрече G20 в Атланте
Поездка Сергея Лаврова в Атланту обещает быть напряженной: она была до последнего под вопросом, поскольку американцы медлили с визами, а на месте российского министра ждут в том числе критически настроенные коллеги из западных стран. В МИД РФ тем не менее выразили надежду, что встреча «пройдет в конструктивном и неангажированном ключе».
Власти США пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» 14–15 декабря в Майами, однако в Москве пока не приняли решения о его участии в этом мероприятии.