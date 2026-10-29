Вышел новый альбом группы Settlers «Разучимся плакать»

Выпущенная осенью 2025 года авторская песня Settlers «По камушку» неожиданно превратилась в массовый хит. Все началось с любительского видео, в котором Яна Шелпакова исполняла песню под гитару на собственной кухне. К весне 2026 года число прослушиваний приблизилось к 80 млн, а количество видео в TikTok с этой песней достигло 600 тыс. Феномен «По камушку» в том, что песня о тоске по детству и дому, исполненная с характерными для народного пения интонациями, оказалась востребована аудиторией, которая прежде могла ничего не знать о Settlers и почти ничего — о фольклоре.