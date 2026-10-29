Вышел новый альбом группы Settlers «Разучимся плакать»
У санкт-петербургской группы Settlers, начинавшей карьеру с экспериментов с русским фольклором, вышел новый альбом «Разучимся плакать» — первый полностью состоящий из авторских песен.
У массовой фольклорной музыки в сегодняшней России есть два противоположных фланга. На одном — Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова, собирающие огромные залы. Одна возвращает традиционную песню на большие сцены, отталкиваясь от мемов. Другая — генерирует хиты, основываясь на самых расхожих поп-шаблонах. На другом фланге — молодые музыканты, для которых фольклор не столько готовый репертуар, сколько источник новых музыкальных идей. По меткому определению издания The Flow, петербуржцы Settlers — это «фолк без золотых кокошников».
Settlers возникли на пересечении двух музыкальных школ: джазовой, к которой принадлежат инструменталисты, и фольклорной, представленной вокалисткой Яной Шелпаковой.
В дебютном альбоме «У заветного столба» (2021) подлинные народные напевы, найденные в экспедициях и архивах, становились основой для сложных джазовых аранжировок. Среди своих ориентиров музыканты называли Radiohead, The Mars Volta и Тиграна Амасяна. Но постепенно джазовая составляющая перестала быть определяющей. Settlers освоились на фестивалях современной независимой музыки и научились разговаривать с аудиторией, которой вовсе не обязательно знать, что такое фьюжен.
Выпущенная осенью 2025 года авторская песня Settlers «По камушку» неожиданно превратилась в массовый хит. Все началось с любительского видео, в котором Яна Шелпакова исполняла песню под гитару на собственной кухне. К весне 2026 года число прослушиваний приблизилось к 80 млн, а количество видео в TikTok с этой песней достигло 600 тыс. Феномен «По камушку» в том, что песня о тоске по детству и дому, исполненная с характерными для народного пения интонациями, оказалась востребована аудиторией, которая прежде могла ничего не знать о Settlers и почти ничего — о фольклоре.
Выпущенный лейблом «Снегири» в нынешнем октябре альбом «Разучимся плакать» стал первой большой работой Settlers, целиком состоящей из авторских песен.