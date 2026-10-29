В музее «Берлинская галерея» открылась выставка Ловиса Коринта

Экспозиция в Берлинской галерее показывает Коринта как изумительного портретиста, автора натюрмортов и исторических композиций, пейзажиста и педагога. Не забыта и его тесная связь с расцветающим в начале прошлого века немецким театром, в частности с одним из великих реформаторов европейской сцены режиссером Максом Рейнхардтом. Для искусствоведов нынешняя выставка — благодатный материал для изучения превращения Коринта-импрессиониста (одного из трех главных в Германии наряду с Максом Либерманом и Максом Слефогтом) в почти что экспрессиониста. Но все-таки самая захватывающая история на выставке для зрителя связана не с трансформацией его манеры письма, а с судьбой 11 картин, написанных для частного дома, который не пережил прошлый век.