В музее «Берлинская галерея» открылась выставка Ловиса Коринта
В музее «Берлинская галерея» открылась выставка знаменитого немецкого художника Ловиса Коринта (1858–1925). Выставка называется «А потом был Берлин!». Название не лишено некоторого самодовольства, вполне, впрочем, понятного для одного из берлинских музеев: художник, дескать, стал великим, когда перебрался в 1901 году из Мюнхена в Берлин, где вошел в круг Берлинского сецессиона, открыл свою школу живописи и прожил до своей смерти в 1925 году. (Кстати, родился Коринт в Тапиау в Восточной Пруссии, нынешнем Гвардейске Калининградской области, так что любая его выставка может называться «Сначала был Тапиау!».)
Экспозиция в Берлинской галерее показывает Коринта как изумительного портретиста, автора натюрмортов и исторических композиций, пейзажиста и педагога. Не забыта и его тесная связь с расцветающим в начале прошлого века немецким театром, в частности с одним из великих реформаторов европейской сцены режиссером Максом Рейнхардтом. Для искусствоведов нынешняя выставка — благодатный материал для изучения превращения Коринта-импрессиониста (одного из трех главных в Германии наряду с Максом Либерманом и Максом Слефогтом) в почти что экспрессиониста. Но все-таки самая захватывающая история на выставке для зрителя связана не с трансформацией его манеры письма, а с судьбой 11 картин, написанных для частного дома, который не пережил прошлый век.