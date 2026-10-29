В прокат вышел фильм о Петре I «Рождение империи»
В прокат вышел исторический фильм «Рождение империи» Андрея Кравчука, рассказывающий о царствовании Петра I. На этом полотне, поставленном с имперским размахом, к сожалению Юлии Шагельман, совершенно стерлись характеры и судьбы живых людей, превращенных авторами в расходный материал большой истории.
Фильм стартует без долгих предисловий — с сооружения редута под Полтавой, который сам царь Петр (Александр Горбатов) копает вместе с рядовыми, готовясь к атаке шведов. В шведском же лагере Карл XII (Мате Кабе) произносит перед солдатами вдохновляющую речь, не сомневаясь в завтрашней победе.
Из этой точки авторы возвращаются на 11 лет назад, к созданию Северного союза между Россией, Саксонией и Данией против Швеции.
Союзники — Август II Саксонский (Марсель Ковалевский) и датский король Фредерик IV (Евгений Шварц) изображены настолько карикатурно, что сразу понятно: с ними каши не сваришь, а ухо надо держать востро.