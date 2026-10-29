В прокат вышел фильм о Петре I «Рождение империи»

Фильм стартует без долгих предисловий — с сооружения редута под Полтавой, который сам царь Петр (Александр Горбатов) копает вместе с рядовыми, готовясь к атаке шведов. В шведском же лагере Карл XII (Мате Кабе) произносит перед солдатами вдохновляющую речь, не сомневаясь в завтрашней победе.