В Сочи суд взыскал 15 млн рублей в пользу ребенка, покусанного собаками
Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, на которого напали собаки породы хаски. Истцом выступил отец ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По материалам дела, собаки напали на мальчика 26 февраля 2025 года и нанесли травмы, повлекшие обезображивание лица. Ребенок проходит длительную и дорогостоящую реабилитацию.
Суд удовлетворил требования к хозяину собак Роману Цыганкову в полном объеме и взыскал с него 15 млн руб. Решение в законную силу не вступило.
В начале этого года сообщалось, что мальчик, пострадавший в результате нападения двух собак породы хаски, был госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Он поступил в отделение реконструктивно-пластической хирургии.