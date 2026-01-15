Пострадавший от нападения хаски мальчик из Сочи проходит лечение в Москве

Мальчик из Сочи, пострадавший в результате нападения двух собак породы хаски, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Ребенку предстоит очередной этап реконструктивного лечения, направленный на восстановление мягких тканей лица, сообщила РДКБ в своем Telegram-канале.

По информации медицинского учреждения, пациент поступил в отделение реконструктивно-пластической хирургии и находится в стабильном состоянии. Врачи отмечают, что ранее проведенные этапы лечения прошли успешно. В ближайшее время ребенку будет выполнено комплексное обследование, по итогам которого специалисты определят дальнейшую тактику восстановления средней зоны лица и верхней губы.

Нападение произошло утром 26 февраля 2025 года на территории СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Две домашние собаки напали на мальчика, причинив ему тяжелые травмы лица. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, а позднее перевели для специализированного лечения в Москву.

В РДКБ ребенку провели несколько хирургических вмешательств, направленных на восстановление наружного носа, целостности щек и слизистой полости рта. После завершения первого этапа лечения в августе он был выписан под амбулаторное наблюдение. Текущая госпитализация является частью планового восстановительного процесса.

«Ъ-Сочи» писал, что в Белореченске Краснодарского края суд рассматривает уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в хищении около 3 млн руб., собранных для лечения 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи. Обвиняемая, имеющая доверенность, сняла деньги со счета бывшего супруга, утверждая, что действовала в счет его долгов, хотя о целевом назначении средств не знала; сейчас она находится под домашним арестом.

Мария Удовик