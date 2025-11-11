Стоимость моста через Обь в Октябрьском районе ХМАО возросла до 69,9 млрд рублей

Строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) оценивается в 69,9 млрд руб., сообщил заместитель губернатора Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) по экономической политике. Ранее, в феврале 2024 года, на тот момент глава региона Наталья Комарова заявила о планах начать возведение объекта за 65 млдр руб. в 2029-2033 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Ислаев пояснил, что в рамках проекта будет построена двухполюсная дорога в 22,67 км, из которых 3,3 км пройдут по мосту. Он добавил, что власти заключили контракт с компанией «Автобан» на проектно-изыскательные работы со сроком завершения в декабре 2026 года. «Объект свяжет несколько регионов страны — это Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), ХМАО, Пермский край, Тюменская и Свердловская области. Это стратегический мост, он позволит открыть целый пласт с огромными запасами полезных ископаемых в этой части округа, плюс обеспечит транспортную доступность двух наших арктических территорий — Белоярского и Березовского районов»,— добавил заместитель губернатора.

Председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил собравшимся обсудить с министром транспорта РФ Андреем Никитиным возможность заключения концессионного соглашения по строительству моста. «Если регион бы сделал предложение к следующей неделе, мы могли бы с министром переговорить в этом направлении. Серьезный объект, экспертиза будет готова на следующий год, почему бы не посмотреть ее в государственно-частном партнерстве»,— сказал он.

Господин Кутепов добавил, что мост позволит избавить водителей от необходимости использовать паромную переправу через Обь. По словам губернатора Руслана Кухарука, перевоз одного грузовика обходится в 70 тыс. руб. и занимает 12 часов. «У нас очень схожие мнения, поэтому в 2026 год надо заходить уже с чуть-чуть измененным подходом к экономике проекта»,— добавил председатель комитета СФ.

Власти ХМАО начали поиск инвеститоров для строительства моста через Обь в Октябрьском районе в 2015 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 40 млрд руб.

Василий Алексеев