Стоимость строительства моста через Обь в ХМАО может достичь 83 млрд рублей

Предварительная стоимость строительства нового моста через реку Обь в Октябрьском районе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) оценивается в 83 млрд руб., сообщил в интервью «Интерфаксу» губернатор Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Кухарука, озвученная сумма является ориентировочной и может измениться по итогам завершения разработки проекта. Завершить подготовку всей необходимой проектной документации планируется до конца 2026 года — подрядчик приступил к разработке в прошлом году.

«Сегодня наша цель — довести подготовку проектной документации до того уровня, который позволит прорабатывать вопрос финансирования с правительством Российской Федерации, с профильным министерством и с потенциальными инвесторами, которые имеют опыт инвестирования в объекты транспортной инфраструктуры»,— сказал он.

В рамках проекта будет построена двухполосная дорога в 22,67 км, из которых 3,3 км пройдут по мосту. Объект свяжет несколько регионов — Ямал, Югру, Пермский край, Тюменскую и Свердловскую области, а также обеспечит транспортную доступность Белоярского и Березовского районов. Власти заключили контракт с компанией «Автобан» на проектно-изыскательные работы со сроком завершения в декабре 2026 года.

Ирина Пичурина