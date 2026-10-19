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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Сменился глава Новосильского района Орловской области

Врио главы Новосильского района Орловской области назначена Оксана Щукина. С 2020 года местной администрацией руководил Евгений Демин, который сложил полномочия в связи с избранием депутатом райсовета. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время оперативного совещания.
Врио главы Новосильского района Орловской области Оксана Щукина

Врио главы Новосильского района Орловской области Оксана Щукина

администрация Новосильского района Орловской области

Евгений Демин и Оксана Щукина — ровесники, оба родились в 1975 году. Господин Демин из города Новосиль, госпожа Щукина — из поселка Залегощь Орловской области. Бывший глава района окончил Орловскую государственную сельхозакадемию в 1997 году, врио руководителя администрации — в 1999-м.

В ходе совещания Андрей Клычков отметил, что у Оксаны Щукиной более чем 30-летний стаж муниципальной работы, и пожелал ей плодотворной работы. Согласно информации на сайте новосильской райадминистрации, она начала карьеру муниципального служащего в 1994 году с должности специалиста комитета по земельным ресурсам и землеустройству Залегощенского района. Перед переводом в Новосильский район пять лет возглавляла Залегощенский райсовет депутатов.
Также, по словам губернатора, сегодня были подписаны документы о назначении Сергея Антонцева на должность руководителя областного департамента промышленности и торговли. Он сменил на этом посту Дениса Леонова, ставшего и. о. мэра Мценска Орловской области.
Алина Морозова