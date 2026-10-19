Сменился глава Новосильского района Орловской области

В ходе совещания Андрей Клычков отметил, что у Оксаны Щукиной более чем 30-летний стаж муниципальной работы, и пожелал ей плодотворной работы. Согласно информации на сайте новосильской райадминистрации, она начала карьеру муниципального служащего в 1994 году с должности специалиста комитета по земельным ресурсам и землеустройству Залегощенского района. Перед переводом в Новосильский район пять лет возглавляла Залегощенский райсовет депутатов.