Сменился глава Новосильского района Орловской области
Врио главы Новосильского района Орловской области назначена Оксана Щукина. С 2020 года местной администрацией руководил Евгений Демин, который сложил полномочия в связи с избранием депутатом райсовета. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время оперативного совещания.
Евгений Демин и Оксана Щукина — ровесники, оба родились в 1975 году. Господин Демин из города Новосиль, госпожа Щукина — из поселка Залегощь Орловской области. Бывший глава района окончил Орловскую государственную сельхозакадемию в 1997 году, врио руководителя администрации — в 1999-м.
В ходе совещания Андрей Клычков отметил, что у Оксаны Щукиной более чем 30-летний стаж муниципальной работы, и пожелал ей плодотворной работы. Согласно информации на сайте новосильской райадминистрации, она начала карьеру муниципального служащего в 1994 году с должности специалиста комитета по земельным ресурсам и землеустройству Залегощенского района. Перед переводом в Новосильский район пять лет возглавляла Залегощенский райсовет депутатов.
Также, по словам губернатора, сегодня были подписаны документы о назначении Сергея Антонцева на должность руководителя областного департамента промышленности и торговли. Он сменил на этом посту Дениса Леонова, ставшего и. о. мэра Мценска Орловской области.