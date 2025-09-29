Рожать не строить

После заявлений экспертов Минздрава о «неприемлемости» и небезопасности домашних родов “Ъ” решил выяснить, как часто рожают дома. Оказалось, что в большинстве регионов доля детей, родившихся вне родильного отделения, не превышает 0,7% от всех новорожденных. Эксперты признают, что женщины выбирают эту процедуру из-за «максимально комфортной и естественной» домашней атмосферы и недоверия официальной медицине.

Главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов на прошлой неделе рассказал ТАСС о рисках, возникающих при домашних родах, в том числе о невозможности оказать быструю медпомощь и перспективах «инвалидизации» родившихся таким образом детей. «Домашние роды неприемлемы»,— заявил он.

“Ъ” решил оценить масштаб распространенности практики в стране, запросив данные в субъектах федерации. В большинстве регионов доля детей, рожденных вне родильного отделения, минимальная и не превышает 0,1–0,7%.

В Башкирии в 2024 году зафиксировано 47 (0,14% от количества всех родившихся), а за шесть месяцев 2025 года — 31 случай рождения ребенка вне родильного отделения (включая домашние роды). В Санкт-Петербурге в 2023 году было 93 случая рождения ребенка дома (0,19%), в 2024-м — 96 (0,2%), за восемь месяцев 2025 года — 47. В Татарстане в 2023 году зарегистрировано 83 случая домашних родов (0,22%), в 2024 году — 78 (0,2%). В Марий Эл за восемь месяцев 2025 года зафиксировано всего три случая, в Воронежской области — два. В подмосковном минздраве “Ъ” сообщили, что в 2024 году дома родились 237 детей (0,2%), из них 95 родились при участии медиков, успевших приехать на вызов скорой. В Хабаровском крае ежегодно фиксируется 60–80 случаев домашних родов (0,5-0,7%), динамики нет, рассказали в местном минздраве. В Удмуртии ежегодно фиксируют порядка 30 детей, рожденных на дому, что составляет чуть более 0,2% от всех новорожденных в регионе.

Прямого запрета на домашние роды в РФ нет, напоминает медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко: женщина вправе самостоятельно решать, где рожать.

Это закреплено в статье 41 Конституции РФ и в законе «Об основах охраны здоровья граждан».

Решение о домашних родах обычно продиктовано желанием создать «максимально комфортную, естественную атмосферу» для женщины, поясняет акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. При этом невозможно обеспечить абсолютную безопасность процедуры, отмечает она. «У роженицы возможно внезапное кровотечение или эклампсия (судороги, вызванные критически высоким артериальным давлением),— приводит пример она.— У ребенка, к примеру, из-за отслойки плаценты или обвития пуповиной может развиться острая нехватка кислорода — гипоксия». Рождение ребенка вне родильного отделения несет в себе высокий риск для матери и ребенка, подтверждает директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Минздрава РФ Юрий Семенов.

Зачастую идея домашних родов возникает у людей, приверженных популярной сегодня концепции «экологичного родительства», поясняет клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Суть ее в том, что родители воспитывают детей, основываясь на принципах бережного отношения к природе и устойчивому развитию, формируя у ребенка знания и навыки для защиты окружающей среды и ответственного поведения. «Вокруг этой идеи есть множество течений, где развиваются даже отдельные помогающие в родах и воспитании детей профессии, параллельные традиционной медицине»,— поясняет эксперт. В минздраве Хабаровского края говорят, что домашние роды популярны сегодня в центральных городах РФ, где женщины сознательно идут на эту процедуру в присутствии разнообразных помощников.

Поясним, что во многих странах (в том числе в РФ) женщины пользуются услугами помощниц, сопровождающих их во время беременности (в том числе путем психологической поддержки) и при родах. Такие помощницы называются доулы, они не являются медработниками. Некоторые роддома позволяют доулам присутствовать на родах. Руководитель российской ассоциации доул Ирина Безрукова считает, что причина роста популярности домашних родов — в запросе женщин на «бережное и уважительное отношении к телу». «И, к сожалению, очень мало тех роддомов, в которых это учитывается. Даже партнера не везде пускают»,— отмечает госпожа Безрукова.

Наталья Костарнова, корсеть "Ъ"