Руслан Кухарук заявил о готовности увеличить добычу нефти в ХМАО
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) на протяжении многих лет удерживает показатель в 40% от всего объема добываемой нефти в России, однако обладает потенциалом извлекать «больше углеводородного сырья, направлять его на нефтеперерабатывающие заводы и заниматься экспортом», рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. Он напомнил, что в начале 2025 года на месторождения Югры добыли 13-миллиардную тонну нефти, а предварительные запасы на территории региона сопоставимы с тем же объемом.
По словам господина Кухарука, возможности ХМАО ограничивают соглашение России с другими странами-участниками ОПЕК+, которое обязывает государства ориентироваться на базовые показатели, стоимость сырья, курс доллара, санкции стран Запада и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Потенциал наших нефтяников позволяет не только держать планку прошлого и позапрошлого года, но в том числе и нарастить, но мы находимся в условиях, которые сегодня есть: и добровольно взятых на себя обязательств, и преодоления вызовов»,— сказал губернатор.
Глава Югры добавил, что за 2025 год в регионе добыли 202,9 млн тонн нефти, в 2024-м — 204 млн тонн нефти.