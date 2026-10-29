Руслан Кухарук заявил о готовности увеличить добычу нефти в ХМАО

По словам господина Кухарука, возможности ХМАО ограничивают соглашение России с другими странами-участниками ОПЕК+, которое обязывает государства ориентироваться на базовые показатели, стоимость сырья, курс доллара, санкции стран Запада и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Потенциал наших нефтяников позволяет не только держать планку прошлого и позапрошлого года, но в том числе и нарастить, но мы находимся в условиях, которые сегодня есть: и добровольно взятых на себя обязательств, и преодоления вызовов»,— сказал губернатор.