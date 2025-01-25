На месторождениях Югры добыли 13-миллиардную тонну нефти

На месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) была добыта 13-миллиардная тонна нефти, сообщили в официальном telegram-канале окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства ХМАО Фото: Пресс-служба правительства ХМАО

«Наполнили памятную бочку нефтью, собранной с каждого нефтедобывающего предприятия автономного округа. Бочка символизирует вклад каждой компании и всех югорчан в достижение очередной нефтяной вехи», — сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Подчеркивается, что первый миллиард тонн нефти был добыт в Югре в 1978 году. Сейчас на добычу нового миллиарда тонн нефти уходит от четырех до пяти лет.

Мария Шараева