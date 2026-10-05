Губернатор ХМАО Кухарук и Надежда Михалкова крестили дочь в Ханты-Мансийске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) Руслан Кухарук и его супруга Надежда Михалкова крестили дочь в кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Таинство прошло в начале октября. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте внутренней политики ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Кухарук на выходных в кафедральном соборе Ханты-Мансийска крестил вместе с женой Надеждой недавно родившуюся дочь»,— сообщили в департаменте.

Информация о личной жизни губернатора ранее не афишировалась. Отметим, что в 2024 году в интервью ТАСС Руслан Кухарук упоминал супругу Анастасию Валерьевну. На сайте «Единой России» указано, что политику 47 лет, у него двое детей.

Надежде Михалковой 40 лет. Она — актриса, режиссер и продюсер, дочь режиссера Никиты Михалкова и Татьяны Михалковой. Первую широкую известность ей принесла роль Нади Котовой в фильме ее отца «Утомленные солнцем», за который Никита Михалков получил премию «Оскар». Также она снималась в фильмах «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Лед 2», «Батя» и других.

В прошлом году актриса входила в состав жюри конкурса короткометражного кино XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске.

Василий Алексеев, Полина Бабинцева