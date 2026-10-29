Суд взыскал с ООО «Магистраль» в пользу Дагомысского ДРСУ почти 50 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального госпредприятия «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) к ООО «Магистраль» о взыскании долга за дорожные работы. Как следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи», общая сумма присужденных выплат, включая неустойки, составила почти 50 млн руб.
Требования госпредприятия были связаны с содержанием автомобильных дорог в Красной Поляне и Эстосадке, а также дорожной сети в Хостинском районе. По первому договору задолженность составила 23,3 млн руб., по второму — 10,4 млн руб. Еще 162 тыс. руб. взысканы за сопровождение работ на территории парка науки и искусства «Сириус».
Суд установил, что ООО «Магистраль» приняло выполненные работы без замечаний, однако не оплатило их. Помимо фиксированных сумм, с ответчика взыскали проценты за пользование чужими средствами до исполнения обязательств.
Решение может быть обжаловано.
«Ъ-Кубань» писал, что общая стоимость проинвентаризированного имущества «Дагомысского ДРСУ» составила 110,30 млн руб. Оценка проводилась в рамках дела о банкротстве предприятия. В опись вошли 74 единицы дорожной и специализированной техники, а также автотранспорт.