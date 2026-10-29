Суд взыскал с ООО «Магистраль» в пользу Дагомысского ДРСУ почти 50 млн рублей

Требования госпредприятия были связаны с содержанием автомобильных дорог в Красной Поляне и Эстосадке, а также дорожной сети в Хостинском районе. По первому договору задолженность составила 23,3 млн руб., по второму — 10,4 млн руб. Еще 162 тыс. руб. взысканы за сопровождение работ на территории парка науки и искусства «Сириус».