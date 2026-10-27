Имущество банкротящегося ГУП «Дагомысское ДРСУ» оценили в 110,3 млн рублей
Общая стоимость проинвентаризированного имущества ГУП Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) составила 110,30 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Конкурсный управляющий Олег Загурский опубликовал результаты оценки имущества ГУП Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ). Отчет, составленный оценщиками Сергеем Пиценко и Евгенией Козиной (СРО «Региональная Ассоциация Оценщиков»), прошел экспертизу МТУ Росимущества. По заключению ведомства от 26 октября, документ соответствует требованиям законодательства.
Оценка проводилась в рамках дела о банкротстве предприятия. В опись вошли 74 единицы дорожной и специализированной техники, а также автотранспорт.
Наиболее дорогие позиции в отчете: снегоочиститель фрезерно-роторный ZAUGG ROLBA R 1500 — 15,41 млн руб., бульдозер гусеничный KOMATSU D65EX-16 — 8,52 млн руб., каток HAMM HD +120VV — 7,70 млн руб., автогрейдер VOLVO G 976 — 3,91 млн руб., погрузчик многофункциональный WILLE 655C — 3,31 млн руб., машина дорожная комбинированная ЭД700А VOLVO FM-TRUCK 6*6 — 3,11 млн руб., автомобиль грузовой-бортовой Mercedes-Benz UNIMOG U400 — 2,93 млн руб., каток дорожный самоходный DM-07-VD — 2,92 млн руб., снегопогрузчик DM-09 — 2,99 млн руб.
В список также включены более 50 дорожных комбинированных машин на базе КАМАЗ, VOLVO и SCANIA, автогудронатор, асфальтоукладчик, экскаватор CAT, погрузчики BOBCAT и ANT, а также легковые автомобили (включая TOYOTA LAND CRUISER 200 за 2,2 млн руб. и LADA GRANTA за 252 тыс. руб.).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КК «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» зарегистрировано в 1994 году в Сочи. Основной вид деятельности — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал компании составляет 10 млн рублей. Выручка компании за 2025 год составила 615 млн рублей, прибыль — 285 тысяч рублей.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28 апреля 2026 года ГУП признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим в порядке случайной выборки утвержден Олег Загурский (член ААУ «ЦФОП АПК»). Срок процедуры продлен судом до 23 апреля 2027 года.