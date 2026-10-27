Имущество банкротящегося ГУП «Дагомысское ДРСУ» оценили в 110,3 млн рублей

В список также включены более 50 дорожных комбинированных машин на базе КАМАЗ, VOLVO и SCANIA, автогудронатор, асфальтоукладчик, экскаватор CAT, погрузчики BOBCAT и ANT, а также легковые автомобили (включая TOYOTA LAND CRUISER 200 за 2,2 млн руб. и LADA GRANTA за 252 тыс. руб.).