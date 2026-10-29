В Воронеже похоронили рэпера Мишу Маваши

Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года в Казахстане. Его дебютный альбом «Только правда» вышел в 2009 году. В 2018 году он основал «Маваши group», соединив в творчестве рэп, рок и чтение стихов под музыку.

В Воронеж музыкант переехал в 2016 году. Здесь он написал большую часть композиций альбома «Питбуль», выпущенного в 2017-м. В 2022 году создал общественное движение «Северный человек», отделения которого появились в разных городах России.