В Воронеже похоронили рэпера Мишу Маваши
Рэпера Мишу Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) похоронили сегодня на Юго-Западном кладбище Воронежа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на окружение музыканта.
В силовых структурах региона уточнили, что на церемонии были обеспечены меры безопасности, происшествий не зафиксировано.
Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года в Казахстане. Его дебютный альбом «Только правда» вышел в 2009 году. В 2018 году он основал «Маваши group», соединив в творчестве рэп, рок и чтение стихов под музыку.
В Воронеж музыкант переехал в 2016 году. Здесь он написал большую часть композиций альбома «Питбуль», выпущенного в 2017-м. В 2022 году создал общественное движение «Северный человек», отделения которого появились в разных городах России.
Миша Маваши скончался в ночь на 25 октября в возрасте 41 года. По предварительным данным, он умер в больнице в результате несчастного случая. Управление СКР по региону проводит проверку.