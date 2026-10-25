Миша Маваши случайно выстрелил в себя из охотничьего оружия
Следственные органы воронежского областного управления Следственного комитета России проводят проверку обстоятельств гибели 41-летнего Михаила Ница. ЧП произошло дома у артиста в Воронеже. Его жена из соседней комнаты услышала выстрел. Увидев лежащего мужа, голова которого была в крови, она вызвала скорую. Музыканта доставили в клинику скорой помощи, где поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но попытки медиков спасти пострадавшего успехом не увенчались — Миша Маваши скончался от отека мозга и большой кровопотери.
По предварительным данным, выстрел был случайным — музыкант разбирал и смазывал свое оружие. На информационных ресурсах появились сообщения, что это был травматический пистолет, однако источник “Ъ” сказал, что речь идет об охотничьем оружии. Следствие, как всегда бывает в таких случаях, проверит разные версии произошедшего, в том числе возможность самоубийства.