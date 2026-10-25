Миша Маваши случайно выстрелил в себя из охотничьего оружия

По предварительным данным, выстрел был случайным — музыкант разбирал и смазывал свое оружие. На информационных ресурсах появились сообщения, что это был травматический пистолет, однако источник “Ъ” сказал, что речь идет об охотничьем оружии. Следствие, как всегда бывает в таких случаях, проверит разные версии произошедшего, в том числе возможность самоубийства.