В Татарстане поддержку личных подсобных хозяйств увеличат на 300 млн рублей
В 2027 году объем финансирования составит 968,8 млн рублей
В Татарстане в 2027 году финансирование поддержки личных подсобных хозяйств увеличат на 300 млн руб. Об этом сообщил заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования Илюс Шакиров.
Общий объем средств на эти цели составит 968,8 млн руб. Таким образом, финансирование вырастет почти на 50%.
В ноябре 2025 года министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров сообщал, что с 2026 года господдержка фермеров и кооперативов в республике вырастет с 652 млн до 718 млн руб.