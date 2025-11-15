В Татарстане с 2026 года господдержка фермеров и кооперативов вырастет с 652 млн до 718 млн руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на совещании в доме правительства республики.

В Татарстане с 2026 года господдержка фермеров вырастет до 718 млн рублей

Марат Зяббаров отметил, что поддержку на покупку технологического оборудования с фасовочной линией получили 11 предприятий по 24 заявкам. В республике насчитывается 57 кормовых центров. Ежегодно также планируется выделять 200 млн руб. на строительство кормовых центров.

Глава республиканского Минсельхоза также сообщил, что в Татарстане осталось убрать урожай с 114 тыс. га. Уборка сахарной свеклы завершена, на заводы вывезено 1 млн тонн сырья, что составляет 40% от валового сбора. Переработано 939 тыс. тонн, произведено 136 тыс. тонн сахара.

Влас Северин