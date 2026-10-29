Кадры милосердия

На открытие фотовыставки пришли около сотни участников форума, и она не оставила их равнодушными. «Я давно в этой системе нахожусь и даже сама не ожидала, как меня фотографии впечатлят. Около снимка из пункта размещения беженцев в Курской области у меня слезы из глаз полились: на нем так образно запечатлены растерянные люди и сестра милосердия, олицетворяющая спокойствие»,— поделилась эмоциями с «Ъ-Урал» одна из участниц форума.