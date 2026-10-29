Кадры милосердия
Фотовыставка «Церковь помогает» открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Церковь помогает» — совместный проект Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ и ИД «Коммерсантъ». В экспозиции — работы фотографов «Коммерсанта» с историями людей, которые помогают зависимым, бездомным, детям и взрослым с инвалидностью, одиноким пожилым и вынужденным переселенцам.
Фотопроект «Церковь помогает» впервые был представлен в июне в Москве в парке искусств «Музеон». В Екатеринбурге уличная экспозиция разместилась около Храма-на-Крови — места, где погибла семья последнего российского императора Николая II.
Цель выставки — наглядно показать, как устроено социальное служение РПЦ. Фотографы «Коммерсанта» побывали в разных регионах и запечатлели повседневную работу церковных социальных проектов. В экспозицию вошли истории людей, которые помогают зависимым, бездомным, детям и взрослым с инвалидностью, одиноким пожилым и вынужденным переселенцам. Значительная часть снимков посвящена работе екатеринбургской православной службы милосердия.
«Кто-то подойдет, задумается, что кроме его проблем есть другая жизнь, что надо жить не только ради себя, что есть возможность быть неравнодушным, есть возможность потратить свои силы, время, средства на помощь другому»,— сказал на открытии выставки председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин и поблагодарил «Коммерсантъ» за профессиональную работу фотографов.
Руководитель православной службы милосердия Екатеринбурга протоиерей Евгений Попиченко добавил, что «через руку фотографа в твое сердце прилетает импульс, что нужно менять жизнь — идти туда, где находится и бедный человек, и счастливый человек, который служит бедному человеку».
На Урале выставка приурочена к XVII Межрегиональной конференции по церковному социальному служению, которая проходит в Екатеринбурге с 27 по 30 октября. В ней участвуют руководители церковных социальных проектов и отделов благотворительности, сестры милосердия, координаторы церковных добровольческих служб из всех епархий на территории Уральского федерального округа.
На конференции, в частности, представили портал «Церковь помогает», на котором собрано более 4,5 тыс. проектов помощи из всех епархий в России. Через него пользователи смогут связаться с приютами, центрами помощи, домами для мам, добровольческими службами, сестричествами, стать их жертвователями или волонтерами, предложить собственные идеи.
На открытие фотовыставки пришли около сотни участников форума, и она не оставила их равнодушными. «Я давно в этой системе нахожусь и даже сама не ожидала, как меня фотографии впечатлят. Около снимка из пункта размещения беженцев в Курской области у меня слезы из глаз полились: на нем так образно запечатлены растерянные люди и сестра милосердия, олицетворяющая спокойствие»,— поделилась эмоциями с «Ъ-Урал» одна из участниц форума.