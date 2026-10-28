«Это очень сложные люди с непростой судьбой и поломанной психикой»

О дефиците помощи для нуждающихся в других регионах заявила руководитель фонда «Старость в радость», член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елизавета Олескина. По ее данным, для зачисления в интернат людям приходится отстоять в очереди не менее года, а государственной системой долговременного ухода охвачены всего 11% от всех заявившихся людей. «Оставшиеся 89% не могут поесть горячую еду, помыться, выйти на улицу, просто переодеться. Без помощи им очень мучительно»,— сказала Елизавета Олескина.