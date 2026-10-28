«Это очень сложные люди с непростой судьбой и поломанной психикой»
В Екатеринбурге презентовали сервис «Церковь помогает» для нуждающихся россиян
В рамках XVII межрегиональной конференции по церковному социальному служению в Екатеринбурге представили портал «Церковь помогает», на котором собрано более 4,5 тыс. проектов помощи из всех епархий в России. Участники пленарной сессии заявили, что на фоне роста спроса на интернаты и услуги ухода социальные службы не успевают помогать нуждающимся, что обязывает общество «сделать первый шаг» к служению милосердию. В ближайшее время сайт представят патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Пленарную сессию XVII межрегиональной конференции по церковному социальному служению в конгресс-отеле «Екатеринбург» открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка отметил, что при Екатеринбургской епархии за 25 лет создали «мощную систему» из всех видов церковного социального служения, которая пользуется «авторитетом в масштабах всей церкви».
«Екатеринбург как кровеносная система напитывается служением священства и мирян на всех приходах, которые организуют дела милосердия и дают необходимую и своевременную поддержку нуждающимся и страждущим людям»,— сказал митрополит.
Владыка подчеркнул, что служение милосердию является «самой сильной проповедью», которая позволит «принести плод и войти в Царствие небесное». Он добавил, что в деле помощи нуждающимся уже объединились церковь и государство. В качестве примера митрополит привел свой разговор с заместителем губернатора — министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой и иереем Федором Лукьяновым, после которого глава ведомства призвала частные клиники Екатеринбурга отказаться от проведения абортов. К марту 2026 года соответствующие ограничения ввели все негосударственные организации города.
«Это яркий пример соработничества. Все это в укрепление, исцеление души и тела, веры наших людей. Таких примеров множество»,— заверил владыка.
Его поддержала старшая сестра милосердия Курганской епархии Евгения Гельцель, которая признала, что «государство бежит впереди церкви». «Выстроены отношения владыки с губернатором Вадимом Шумковым, открываются больничные храмы, во всех стационарах создаются молебные комнаты»,— пояснила она.
О дефиците помощи для нуждающихся в других регионах заявила руководитель фонда «Старость в радость», член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елизавета Олескина. По ее данным, для зачисления в интернат людям приходится отстоять в очереди не менее года, а государственной системой долговременного ухода охвачены всего 11% от всех заявившихся людей. «Оставшиеся 89% не могут поесть горячую еду, помыться, выйти на улицу, просто переодеться. Без помощи им очень мучительно»,— сказала Елизавета Олескина.
Она добавила, что в стране растет количество заявок на надомное социальное обслуживание от людей, которым требуется небольшая помощь. «Сейчас сложно — ресурсов нет. Раньше люди получили бы помощь очень быстро: принести тот же хлеб или лекарства. Сегодня это делать некому — все ждут, что это сделают соцслужбы, а они перегружены и не могут закрыть всю потребность»,— подчеркнула глава фонда.
Елизавета Олескина предостерегла, что при отсутствии помощи люди уходят из дома, сходят с ума или «тихо умирают».
Она подчеркнула, что людям необходимо «сделать первый шаг и наладить контакты с интернатами», а опытным служителям милосердия — помочь им найти первых нуждающихся. «Последнее самое сложное: наши люди не кричат громко "спасите, помогите" и не обивают пороги, но если к ним не прийти, они пропадут»,— предупредила она.
Руководитель направления по работе с просителями Синодального отдела по церковной благотворительности Евгений Шатских заявил, что соответствующие задачи позволит реализовать платформа «Церковь помогает». В ближайшее время в нее включат данные о более чем 4,5 тыс. проектов помощи из всех епархий в России и отобразят каждый из них на интерактивной карте страны. В частности, пользователи смогут связаться с приютами, центрами помощи, домами для мам, добровольческими службами, сестричествами, стать их жертвователями или волонтерами, предложить собственные идеи.
«После завершения формирования сайта его представят патриарху Кириллу. Хочется, чтобы он отражал реальность многообразия церковного социального служения»,— сказал Евгений Шатских.
В конце презентации в конгресс-отеле прошло вручение премии в области помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Председатель Синодального отдела по благотворительности Михаил Потокин напомнил, что награда названа в честь сотрудницы православного движения «Курский вокзал. Бездомные, дети», которая во время ухода за нуждающимися погибла от их же рук. «Это очень сложные люди с непростой судьбой и поломанной психикой, многими расстройствами. Поэтому было принято решение сделать премию о тех, кто заботится о бездомных»,— добавил он.