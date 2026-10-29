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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Средняя Волга

«Лукойл» снял лимиты на топливо в Астрахани

Сеть АЗС «Лукойл» отменила лимиты на продажу топлива в Астрахани. Водители с сегодняшнего дня могут заправлять необходимый объем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Лукойл" отменил ограничение на продажу топлива в одни руки

"Лукойл" отменил ограничение на продажу топлива в одни руки

Канал Игоря Бабушкина в MAX

Отмена 30-литрового ограничения связана с увеличением поставок горючего в регион. Ситуацию с обеспечением топливом Астрахани и муниципальных районов по-прежнему контролирует региональный штаб.
Ранее заправки сети «Лукойл» вновь открылись в Астрахани. Теперь они, как и АЗС «Газпром», работают в круглосуточном режиме.
Марина Окорокова