«Лукойл» снял лимиты на топливо в Астрахани
Сеть АЗС «Лукойл» отменила лимиты на продажу топлива в Астрахани. Водители с сегодняшнего дня могут заправлять необходимый объем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмена 30-литрового ограничения связана с увеличением поставок горючего в регион. Ситуацию с обеспечением топливом Астрахани и муниципальных районов по-прежнему контролирует региональный штаб.
Ранее заправки сети «Лукойл» вновь открылись в Астрахани. Теперь они, как и АЗС «Газпром», работают в круглосуточном режиме.