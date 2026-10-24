Сегодня в Астрахани открылись все заправки сети «Лукойл»

По словам губернатора Игоря Бабушкина, ограничения на продажу увеличат по мере поступления новых партий топлива. График работы АЗС «Лукойл» будут формировать ежедневно в зависимости от фактических запасов топлива и покупательского спроса. Большую часть бензина «Лукойл» по-прежнему направляет в районы области. В муниципалитетах также увеличат время работы станций.