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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Средняя Волга

Сегодня в Астрахани открылись все заправки сети «Лукойл»

Но приобрести можно не более 30 л топлива
В Астрахани с сегодняшнего дня восстановили работу все заправки сети «Лукойл». Несмотря на увеличение объема поставок горючего в регион, на АЗС сохраняется 30-литровый лимит отпуска бензина, сообщили в региональном правительстве.
В Астрахани заработали заправки сети "Лукойл"

В Астрахани заработали заправки сети "Лукойл"

Марина Окорокова

По словам губернатора Игоря Бабушкина, ограничения на продажу увеличат по мере поступления новых партий топлива. График работы АЗС «Лукойл» будут формировать ежедневно в зависимости от фактических запасов топлива и покупательского спроса. Большую часть бензина «Лукойл» по-прежнему направляет в районы области. В муниципалитетах также увеличат время работы станций.
Заправки сети «Газпром» работают круглосуточно и без ограничений на продажу топлива в одни руки.
Марина Окорокова