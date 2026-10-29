Госдолг Татарстана вырос до 74,51 млрд рублей
За сентябрь объем обязательств увеличился на 78,4 млн рублей
Государственный долг Татарстана на 1 октября 2026 года составил 74,51 млрд руб., увеличившись за месяц на 78,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
Основная часть долга — 66,53 млрд руб. — приходится на федеральные бюджетные кредиты. Еще 7,98 млрд руб. составляют обязательства по государственным гарантиям Татарстана.
Ранее Счетная палата сообщала, что за первое полугодие республика сократила задолженность по бюджетным кредитам на 23,7 млрд руб., или на 26,3%. Это было крупнейшее снижение среди российских регионов.
Бюджет Татарстана за первое полугодие исполнен с профицитом 79,8 млрд руб. против 60,6 млрд руб. годом ранее.