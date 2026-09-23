Госдолг Татарстана по бюджетным кредитам сократился на 23,7 млрд рублей

В первом полугодии Татарстан сократил государственный долг по бюджетным кредитам на 23,7 млрд руб., или на 26,3%. Это крупнейшее снижение среди регионов России, следует из данных доклада Счетной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан сократил госдолг по бюджетным кредитам на 23,7 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан сократил госдолг по бюджетным кредитам на 23,7 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия бюджет Татарстана исполнен с профицитом 79,8 млрд руб. Годом ранее профицит составлял 60,6 млрд руб.

Налоговые и неналоговые доходы Татарстана выросли на 42,8 млрд руб.

Анна Кайдалова