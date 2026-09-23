Госдолг Татарстана по бюджетным кредитам сократился на 23,7 млрд рублей
В первом полугодии Татарстан сократил государственный долг по бюджетным кредитам на 23,7 млрд руб., или на 26,3%. Это крупнейшее снижение среди регионов России, следует из данных доклада Счетной палаты.
Татарстан сократил госдолг по бюджетным кредитам на 23,7 млрд рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По итогам первого полугодия бюджет Татарстана исполнен с профицитом 79,8 млрд руб. Годом ранее профицит составлял 60,6 млрд руб.
Налоговые и неналоговые доходы Татарстана выросли на 42,8 млрд руб.