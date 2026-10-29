«УГМК» обыграл курское «Динамо» в Суперкубке России по баскетболу

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл «УГМК» из Екатеринбурга в матче за Суперкубок России по баскетболу. Игра прошла 28 октября в спортивно-концертном комплексе в облцентре и завершилась со счетом 66:77 в пользу уральской команды (12:25, 18:18, 25:15, 11:19). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.