«УГМК» обыграл курское «Динамо» в Суперкубке России по баскетболу
Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл «УГМК» из Екатеринбурга в матче за Суперкубок России по баскетболу. Игра прошла 28 октября в спортивно-концертном комплексе в облцентре и завершилась со счетом 66:77 в пользу уральской команды (12:25, 18:18, 25:15, 11:19). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Наши спортсменки буквально вырывали каждый мяч, сокращали разрыв в счете, но до победы нам не хватило 11 очков. Курское "Динамо" уже в третий раз стало вторым», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, за шесть лет проведения турнира УГМК ни разу не уступал в матчах за этот трофей.
Следующий матч курское «Динамо» проведет 1 ноября против «Владимирских львиц» в рамках Премьер-лиги. Игра начнется в 17:00.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 4 октября курское «Динамо» открыло сезон женской баскетбольной Премьер-лиги победой над новосибирским «Динамо» со счетом 57:75.