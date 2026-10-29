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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

«УГМК» обыграл курское «Динамо» в Суперкубке России по баскетболу

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл «УГМК» из Екатеринбурга в матче за Суперкубок России по баскетболу. Игра прошла 28 октября в спортивно-концертном комплексе в облцентре и завершилась со счетом 66:77 в пользу уральской команды (12:25, 18:18, 25:15, 11:19). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Матч за первое место в Суперкубке России между женскими баскетбольными клубами «УГМК» (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск)
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Матч за первое место в Суперкубке России между женскими баскетбольными клубами «УГМК» (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск)

канал Александра Хинштейна в «Максе»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн и местный женский баскетбольный клуб «Динамо»
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн и местный женский баскетбольный клуб «Динамо»

канал Александра Хинштейна в «Максе»

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канал Александра Хинштейна в «Максе»

«Наши спортсменки буквально вырывали каждый мяч, сокращали разрыв в счете, но до победы нам не хватило 11 очков. Курское "Динамо" уже в третий раз стало вторым», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, за шесть лет проведения турнира УГМК ни разу не уступал в матчах за этот трофей.
Следующий матч курское «Динамо» проведет 1 ноября против «Владимирских львиц» в рамках Премьер-лиги. Игра начнется в 17:00.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 4 октября курское «Динамо» открыло сезон женской баскетбольной Премьер-лиги победой над новосибирским «Динамо» со счетом 57:75.
Мария Свиридова