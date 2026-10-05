Курское «Динамо» победило новосибирское «Динамо» на старте Премьер-лиги

Женский баскетбольный клуб (БК) «Динамо» из Курска открыл новый сезон Премьер-лиги победой над новосибирским «Динамо». Состоявшаяся 4 октября встреча в Новосибирске завершилась со счетом 57:75 в пользу курянок (14:27, 9:16, 21:16, 13:16).

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Наиболее результативными игроками в составе курского коллектива стали Яна Эльберг, набравшая 15 очков и совершившая 6 подборов, а также Дарья Репникова с 14 очками. Весомый вклад в победу внесли Эшли Беверли (11 очков), Анастасия Логунова (15 подборов и 8 очков) и Мария Грищук (8 очков и 6 подборов). По статистике матча курянки превзошли соперниц в точности трехочковых бросков (29% против 13%) и реализации штрафных (83% против 70%).

«Первая половина матча сложилась для нас хорошо: команда практически на сто процентов выполнила установки и в нападении, и в защите. Начало третьей четверти мы немного провалили, но после этого девчонки сделали выводы и завершили игру на хорошей ноте. Поздравляю всех с первой официальной победой!» — прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Александр Ковалев.

Победа в стартовом матче принесла клубу из Курска первые очки в новом регулярном чемпионате Премьер-лиги. По итогам прошлого сезона женская баскетбольная команда «Динамо» стала серебряным призером чемпионата России, уступив в финальной серии (3:1) екатеринбургскому УГМК.

Следующий матч «Динамо» проведет 12 октября в Курске. Соперником станет БК «Самара».

Кабира Гасанова