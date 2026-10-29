В Самаре арестована мать, бросившая младенца у мусорных контейнеров
Она будет находиться в СИЗО два месяца
Советский районный суд Самары арестовал местную жительницу, бросившую младенца в коляске на улице. Она заключена под стражу на два месяца.
По версии следствия, 26 октября 2026 года обвиняемая оставила детскую коляску с двухмесячной дочерью у площадки с контейнерами для вывоза мусора в Советском районе города.
Ребенка заметили прохожие: они оперативно сообщили в полицию и скорую помощь. Ребенка госпитализировали.
Женщину задержали и доставили в отдел полиции 27 октября. Во время следственных действий она применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, к инспектору отделения по делам несовершеннолетних. Установлено, что обвиняемая нигде не работает.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).