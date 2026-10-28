В Самаре задержали мать брошенного младенца в коляске
В Самаре задержана женщина, оставившая без присмотра своего двухмесячного младенца на улице. Об этом сообщили в областном СУ СКР.
23-летней матери ребенка предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
По версии следствия, 26 октября женщина оставила детскую коляску, внутри которой находилась ее дочь, на улице Победы без присмотра. Девочку спасли прохожие. Младенец находится в больнице под наблюдением, угроза для ее здоровья отсутствует.
Кроме того, вчера, 27 октября, обвиняемая в отделе полиции «применила насилие» к инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.