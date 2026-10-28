Россия готова поставить зерно в Африку в обход Черного моря
Россия готова отправить африканским странам весь объем зерна по уже заключенным контрактам по другим маршрутам — в обход Черного моря. Об этом рассказал «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
По словам замминистра, Россия продолжает поставки, а их снижение на черноморском направлении происходит не по ее вине. «Мы готовы весь объем законтрактованный поставлять по другим маршрутам, и надеемся, что Украина прекратит действия по срыву транспортного сообщения в Черном море, и тогда поставки возобновятся по этому маршруту»,— сказал господин Борисенко. Другие маршруты, в частности через Балтийское море, по его словам, «в полной мере задействуются».
Георгий Борисенко добавил, что «западные недруги» пытаются мешать поставкам. При этом, убежден дипломат, Россия преодолеет эти преграды. «Мы готовы в максимальной степени покрывать потребности наших африканских партнеров в зерне и другой сельскохозяйственной продукции»,— заверил он.