Закрывая Америку

Каждый чемпионат мира по футболу приносит немало моментов, которые откладываются в памяти на долгие годы. Завершившееся 19 июля победой сборной Испании североамериканское первенство это правило не нарушило. Оно обросло таким количеством спортивных и околоспортивных историй, что обрело, может быть, даже чересчур характерное лицо. “Ъ” вспоминает, чем порадовал и чем разочаровал главный футбольный турнир четырехлетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Испании празднует победу на чемпионате мира по футболу 2026 года

Фото: Julio Cortez / AP Сборная Испании празднует победу на чемпионате мира по футболу 2026 года

Фото: Julio Cortez / AP

Маленькие, да удаленькие Историей, пожалуй, наиболее заметной стали успехи сборных, которые протиснулись на чемпионат мира по футболу благодаря расширению, тех, которым на дореформенном первенстве места бы не нашлось. Многие из них, вопреки ожиданиям, оказались вполне конкурентоспособными. Футболисты из ДР Конго сыграли вничью с португальцами и потрепали нервы англичанам. Футболисты из Кабо-Верде не пропустили от чемпионов испанцев и утащили в дополнительное время вице-чемпионов — аргентинцев. Футболисты из Парагвая преподнесли главную сенсацию 1/16 финала, выбив немцев. Футболисты из Кюрасао — самой малонаселенной страны-участницы в истории чемпионатов мира — набрали первое очко. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья останавливает проход аргентинца Лионеля Месси

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья останавливает проход аргентинца Лионеля Месси

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters И у каждой из «маленьких» сборных было как минимум по одному характерному герою. В основном, конечно, вратари. Конголезец Лионель Мпаси демонстрировал такую реакцию, что позавидовали бы и герои фильма «Матрица». На Возинью из Кабо-Верде вместе с «сухим» матчем против испанцев свалилась необыкновенная популярность: у него теперь почти 30 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Элой Ром из Кюрасао установил в матче с эквадорцами рекорд чемпионатов мира: 15 сейвов в матче без дополнительного времени на чемпионатах мира еще не делал никто. Но найдутся среди героев и полевые футболисты. Был же в сборной Кабо-Верде человек по имени Сидни Лопес Кабрал, огорошивший аргентинцев потрясающим голом, одним из лучших на турнире. Был же еще интересный злодей по имени Матиас Галарса — слишком выдающийся пакостник даже для сборной Парагвая, настроившей против себя всех, кто ставит средства выше цели.

Старики управляют миром На каждом чемпионате мира прощается с футболом (или с национальной сборной) кто-то из звезд. Но чемпионат мира, проходивший в Северной Америке, видимо, обречен остаться в памяти как последний для трех безусловных легенд. Две — это, понятно, 41-летний Криштиану Роналду и 39-летний Лионель Месси. Они карьеры пока не завершают, но через четыре года уже достигнут преклонного по футбольным меркам возраста. Третья легенда — 40-летний Лука Модрич, футболист, заработавший «Золотой мяч» в 2010-е годы, когда награду Роналду и Месси для всех остальных заслоняли. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 39-летний Лионель Месси был одной из главных фигур чемпионата

Фото: Stephanie Scarbrough / AP 39-летний Лионель Месси был одной из главных фигур чемпионата

Фото: Stephanie Scarbrough / AP Есть среди сходящих с международной сцены футболистов и другие звучные имена. Не стоит ждать в сборной Бразилии измученного травмами Неймара (34 года). Вратарь Мануэль Нойер (40), вернувшийся в сборную Германии из-за дефицита на своей позиции, тоже сыграл последний большой турнир за национальную команду. Вряд ли вернется в майке сборной Кевин де Брёйне — главное лицо бельгийского «золотого поколения», так и не достигшего ничего, кроме бронзы чемпионата мира в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для 41-летнего Криштиану Роналду ЧМ-2026 стал, скорее всего, последним

Фото: Maria Lysaker / Reuters Для 41-летнего Криштиану Роналду ЧМ-2026 стал, скорее всего, последним

Фото: Maria Lysaker / Reuters

Пытка водой За время чемпионата мира все болельщики успели выучить новое словосочетание — hydration break. Так называемые гидратационные паузы Международная федерация футбола (FIFA) внедрила перед турниром. Проводили их в середине каждого из таймов, длились они по три минуты. Головная организация объяснила их необходимость высокими температурами и высокой влажностью. На деле, конечно, паузы проводились и на крытых стадионах, и в тех регионах, где погодные условия таких мер не требовали. Безобидная с виду инициатива стала чуть ли не самым обсуждаемым атрибутом чемпионата мира. Во-первых, это нарушило привычные схемы взаимодействия тренеров и игроков. Паузы на водопой превратились в тайм-ауты, что поменяло содержание матчей. Аналитические бюро вроде Opta сразу же бросились исследовать влияние нововведения. Эффект, впрочем, легко было увидеть и невооруженным глазом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист сборной Египта Мохамед Салах во время водяной паузы

Фото: Tony Gutierrez / AP Футболист сборной Египта Мохамед Салах во время водяной паузы

Фото: Tony Gutierrez / AP Во-вторых, распространилось мнение, что гидратационные паузы FIFA использует как ширму для извлечения коммерческой выгоды. Организация позволила вещателям использовать мини-перерывы как дополнительные рекламные слоты. Отказались от этого в некоторых крупных европейских странах — Великобритании, Франции, Испании, Германии. Российские вещатели возможностью заработать воспользовались.

Президентская амнистия Самый громкий скандал всего чемпионата мира — история, в центре которой оказался форвард сборной США Фоларин Балоган. Основной нападающий хозяев был удален в матче 1/16 финала, но тут же был прощен — реальную дисквалификацию ему заменили на условную. Мера это беспрецедентная: красная карточка в современном футболе всегда ведет к пропуску по меньшей мере одного матча. Но вписался за Фоларина Балогана президент США Дональд Трамп. Его звонка главе FIFA Джанни Инфантино оказалось достаточно. Дисциплинарный комитет организации нашел лазейку в виде прежде не применявшейся ст. 27 Дисциплинарного кодекса. Она позволяет органу приостанавливать исполнение наказаний. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава FIFA Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Глава FIFA Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Джанни Инфантино, ранее называвший Дональда Трампа своим «очень близким другом» и сопровождавший американского президента где можно и нельзя, сразу попал под удар. Назрел конфликт между FIFA и Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Последний выдвинул обвинения в «переходе красных линий» и подрыве «доверия к соревнованиям», а сам вердикт назвал «необъяснимым и ничем не оправданным». Позже глава союза Александр Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира. UEFA не единственный оппонент господина Инфантино. Правозащитная организация FairSquare подала на него жалобу в Международный олимпийский комитет, обвинив в неоднократных нарушениях принципа политической нейтральности и припомнив другие эпизоды, кричавшие о дружбе с главой Белого дома. Среди них — посты в соцсетях в поддержку Дональда Трампа, вручение ему внезапно учрежденной Премии мира FIFA, посещение заседания «Совета мира», созданного президентом США. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной США Фоларин Балоган, чья красная карточка стала причиной одного из главных скандалов чемпионата

Фото: Manu Fernandez / AP Игрок сборной США Фоларин Балоган, чья красная карточка стала причиной одного из главных скандалов чемпионата

Фото: Manu Fernandez / AP Наконец, к атакам на FIFA присоединился Совет Европы, генсек которого Ален Берсе обвинил футбольную структуру в подрыве целостности соревнования. Указал господин Берсе не только на скандал с красной карточкой Фоларина Балогана. Но отправной точкой наверняка стал именно случай, когда «политическое влияние пробило дорогу на футбольное поле».

Что делало погоду? Впервые в истории чемпионат мира по футболу приняли сразу три страны: США, Канада и Мексика. Географический размах несопоставимый с прошлыми первенствами, поскольку стадионы были разбросаны по всей Северной Америке. Самый южный — легендарный Azteca в Мехико. Самый северный — BC Place в Ванкувере. Между ними 4,4 тыс. км. Примерно столько же — 4,3 тыс. км — между самой западной и самой восточной аренами: Levi’s Stadium в Сан-Франциско и Gillette Stadium в Бостоне. В таких условиях, понятно, эксперты всегда уделяли внимание изучению пути команд между городами и мониторингу прогноза погоды. Не так много, конечно, как форме команд, но куда больше, чем обычно. Пример наиболее яркий подарили британские газеты. Перед матчем англичан с мексиканцами на Azteca они больше всего писали не о травмах и тактике, а о симптомах высотной болезни и нюансах адаптации к среднегорью. И конечно, не забывали упомянуть, что в случае победы придется еще вернуться в США: три с половиной часа лететь на базу в Канзас-Сити, еще почти столько же — оттуда в Майами на четвертьфинал.

Голевая лихорадка Североамериканский чемпионат мира отличала и результативность. Всего на первенстве было забито 308 мячей (это рекорд — неизбежный из-за расширения турнира и увеличения количества матчей с 64 до 104). Но и изучение относительной категории — числа мячей в среднем за матч — говорит о росте результативности. 2,9 гола за игру — это, конечно, не аномалия, но тем не менее самый высокий показатель за полвека с лишним, с турнира 1970 года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргентинец Хулиан Альварес забил гол в ворота Швейцарии на 112-й минуте

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Аргентинец Хулиан Альварес забил гол в ворота Швейцарии на 112-й минуте

Фото: Agustin Marcarian / Reuters А настоящей особенностью турнира стали сумасшедшие развязки матчей. 79 голов — больше четверти от общего количества — были забиты в интервалах с 76-й минуты до конца основного времени. В play-off турнира была целая россыпь противостояний с драматичными финалами. Победители чемпионата испанцы прошли два раунда благодаря поздним голам Микеля Мерино. Финалисты аргентинцы на флажке перевернули игры против египтян и англичан. Вспоминается чудесное спасение сборной Бельгии в матче с командой Сенегала, а также еще несколько сюжетов. А ведь еще были матчи, исходы которых решились в дополнительное время. Да те же аргентинцы добивались побед над командами Кабо-Верде и Швейцарии во вторых экстратаймах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежец Эрлинг Холанн забивает гол в ворота команды Кот д'Ивуара на 86-й минуте матча

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Норвежец Эрлинг Холанн забивает гол в ворота команды Кот д'Ивуара на 86-й минуте матча

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Дорогу осилит гребущий Любой крупный футбольный турнир украшают еще и болельщики. На этот раз отличились фанаты двух сборных, не выступавших на чемпионатах мира с конца прошлого века, с 1998 года. Шотландцы, разгуливавшие по улицам Бостона в килтах и с волынками, выпившие все пиво в барах и украсившие все памятники в округе дорожными конусами, конечно, стали в Америке своими, но надолго не задержались. Их сборная, как всегда, не смогла преодолеть групповой этап. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежские болельщики запомнились флешмобом «Ro!» («Греби!»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Норвежские болельщики запомнились флешмобом «Ro!» («Греби!»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Намного дальше догребла команда Норвегии. Сборная впервые вышла в четвертьфинал, по дороге убрав бразильцев. Ее болельщики запомнились флешмобом «Ro!» («Греби!»), к которому позже присоединились футболисты. Плыть на воображаемых драккарах норвежцы продолжили и после завершения выступления на мировом первенстве. Вернувшихся домой игроков встретили более 150 тыс. соотечественников. «Греблю викингов» футболисты исполнили на ступенях королевского дворца в Осло. Только ритм в барабан задавал не капитан команды Мартин Эдегор, как после матчей, а наследник престола принц Хокон. Есть что-то общее с исландским обрядом на чемпионате Европы 2016 года: фанаты дебютировавшей на крупных турнирах северной сборной прославились на весь мир благодаря боевому кличу «Ху!» с хлопком в ладоши над головой. Кстати, команда Исландии тогда тоже дошла до первого в своей истории четвертьфинала.

Роман Левищев