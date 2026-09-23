От Fan ID не уйдешь

Правительство РФ распространило действие Fan ID, системы идентификации болельщиков, применяющейся с 2022 года на матчах высшего дивизиона отечественного футбольного чемпионата, и на второй по значимости турнир — Кубок России. Его участникам, по крайней мере в ближайшем сезоне, это грозит довольно существенными финансовыми потерями, которые, как считают источники “Ъ”, у некоторых команд могут превысить 500 млн руб. из-за снижения посещаемости. Несмотря на «привыкание» аудитории к инструменту, по-прежнему вызывающему отторжение лишь у наиболее радикальных фанатов, в кубковых матчах с участием элиты она до сих пор была выше, чем в чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Распространение Fan ID на матчи Кубка России, кажется, лишит турнир довольно значительной части его самой активной аудитории

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Распространение Fan ID на матчи Кубка России, кажется, лишит турнир довольно значительной части его самой активной аудитории

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Правительство РФ распоряжением за подписью премьер-министра Михаила Мишустина с 1 октября распространило действие карты болельщика, известной как Fan ID, на игры Кубка России по футболу. Ранее система применялась только в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в открывавших и закрывавших сезон матчах — в Суперкубке и кубковом Суперфинале.

Использование Fan ID во втором по значимости футбольном соревновании ограничено домашними матчами с участием 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). На первом этапе они собраны в так называемом «Пути РПЛ» (сетка для представителей низших дивизионов называется «Путь регионов») и разбиты на четыре группы. В каждой проводится шесть туров, выявляющих трех обладателей путевок в play-off от квартета. Play-off, в свою очередь, также разделен на «Путь РПЛ» из трех стадий в виде двухматчевых противостояний и «Путь регионов» — из пяти (в них противостояния одноматчевые). При этом в соответствии со сложным форматом double elimination вылет из «верхней» сетки не означает моментального вылета из Кубка России: проигравший перемещается в сетку «нижнюю», в которой дополнительного шанса для неудачников нет. Победители сеток встречаются в суперфинале. В общей сложности в «Пути РПЛ» в play-off играется 14 матчей. В «Пути регионов» по дороге к Суперфиналу игр на стадионах клубов РПЛ не может быть больше девяти, так как в стартовом раунде статусом хозяев автоматически наделяют представителей низших дивизионов.

Новость вновь сделала актуальной тему, которая недавно была исключительно острой. Посещаемость — слишком скромная на фоне ведущих европейских чемпионатов — долго являлась болевой точкой российского футбола, однако на излете прошлого десятилетия она резко скакнула вверх.

Рывок произошел после первого для России домашнего чемпионата мира: она приняла его в 2018 году. Он послужил драйвером радикального повышения интереса к «живому» просмотру матчей. В следующем после мирового первенства сезоне посещаемость едва не достигла отметки 17 тыс. зрителей в среднем на игре, и это уже были приличные цифры даже на фоне лиг «большой европейской пятерки» — английской, испанской, итальянской, немецкой и французской.

Проверить устойчивость тренда, однако, не удалось. В 2020 году посещаемость рухнула из-за пандемии коронавируса. А тот факт, что и после снятия всех ограничений, вместо того чтобы восстановиться, она осталась на низком даже по меркам середины прошлого десятилетия уровне — менее 9,5 тыс. человек в среднем на матче, не получалось объяснить ничем иным, кроме внедрения в чемпионате России в 2022 году системы обязательной идентификации посетителей стадионов. Появление Fan ID было встречено в штыки объединениями фанатов практически всех клубов высшего дивизиона, приравнивавших систему к нарушению личных свобод и бойкотировавших даже важные игры. Бойкоты, невзирая на постепенное упрощение процедуры приобретения карты болельщика, никуда не делись до сих пор.

Минувшие сезоны показали, что прогнозы РПЛ насчет планомерного «обновления» аудитории и ее «привыкания» к Fan ID сбываются. Она и в самом деле росла довольно бурными темпами, в предыдущем первенстве превысив 13,6 тыс. зрителей в среднем на матч.

Однако Кубок России служил наглядным доказательством того, что «эффект Fan ID» все же никуда не делся. В нем, обходящемся без карты болельщика и массовых фанатских бойкотов, средняя посещаемость всегда была выше. В минувшем сезоне, если брать лишь матчи клубов РПЛ, разница составила почти 2 тыс. зрителей (см. рисунок). Причем, две трети клубов РПЛ — 10 из 16 — зафиксировали более высокую посещаемость домашних матчей именно в Кубке России, хотя целый ряд факторов выглядят крайне неблагоприятными для него. Он уступает чемпионату в престижности, а в кубковых матчах, особенно в групповом раунде, команды часто выступают практически вторыми составами, без лидеров. Кроме того, встречи турнира играются не в рамках уикенда, как в чемпионате, а посреди рабочей недели, в будние дни.

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Стартовый отрезок сезона текущего скорее подтверждал устойчивость явления. В чемпионате России по итогам первых девяти туров средняя посещаемость была выше, чем по итогам первых трех туров группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России, но незначительно — 13,9 тыс. зрителей против 13 тыс. Однако надо учитывать, что кубковая традиционно взлетает вверх на стадии play-off.

В профильных ведомствах — Министерстве спорта РФ и Российском футбольном союзе — воздержались от развернутых комментариев по поводу распространения Fan ID на Кубок России. Пресс-служба Минспорта сообщила, что «обновление правил позволит применять единые правила посещения на одних и тех же стадионах с участием топ-команд независимо от турнира».

Источник “Ъ” в спортивном руководстве страны отметил, что за «тему Fan ID отвечают прежде всего Министерство цифрового развития и силовые ведомства» и расширение его действия произошло по их инициативе.

Источник “Ъ” в руководстве футбольном версию фактически подтвердил, рассказав, что на самом деле внедрение карты болельщика в Кубке России с октября было согласовано еще три месяца назад на совещании с участием представителей Минцифры и «силовиков». По его словам, в списке основных тезисов в пользу внедрения были «вопросы безопасности и антитеррористические меры в сложной обстановке». Собеседник “Ъ” предположил, что так или иначе с негативным эффектом от изменений столкнутся все клубы, «уже, видимо, подсчитавшие недополученные доходы». На его взгляд, менее заметным ущерб будет для грандов — петербургского «Зенита», «Краснодара», а также московских «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». Для остальных же клубов, которые рискуют, по крайней мере в этом сезоне, недосчитаться «от 500 млн до 600 млн руб.», это «достаточно болезненные потери».

Судя по всему, предположения об оттоке с кубковых матчей существенной доли фанатской аудитории верны. Во всяком случае, ее первая реакция на появление Fan ID на играх Кубка России была негативной.

Представитель фанатского объединения «Локомотива» UnitedSouth Иван Крылов в разговоре с “Ъ” охарактеризовал новые меры как «очередной шаг по изыманию души стадиона», подчеркнув, что «фанаты и атмосфера, создаваемая ими,— это такая же большая часть футбола, как и непосредственно игра». Он также отметил, что «за четыре года» с момента введения Fan ID в РПЛ на трибунах во время кубковых матчей беспорядков не было. «При этом и до ведения паспорта болельщика правонарушителя на трибунах находили за десять минут и задерживали на выходе с сектора»,— добавил Иван Крылов.

Олег Семенов, один из лидеров фанатского движения «Спартака», комментируя нововведение “Ъ”, с иронией заметил: «Ну хоть материально-техническая база клубов ФНЛ (низших дивизионов.— “Ъ”), не оборудованных системой ‘‘фан, уйди’’, оставляет шанс посетить матчи для old school». А объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» в заявлении, посвященном прощальному матчу знаменитого в нулевые форварда клуба Вагнера Лава, прямо назвало новшество «лишением фаната последней возможности посещать официальные матчи».

Роман Левищев, Алексей Доспехов