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От Fan ID не уйдешь

Применение карты болельщика распространили на Кубок России

Правительство РФ распространило действие Fan ID, системы идентификации болельщиков, применяющейся с 2022 года на матчах высшего дивизиона отечественного футбольного чемпионата, и на второй по значимости турнир — Кубок России. Его участникам, по крайней мере в ближайшем сезоне, это грозит довольно существенными финансовыми потерями, которые, как считают источники “Ъ”, у некоторых команд могут превысить 500 млн руб. из-за снижения посещаемости. Несмотря на «привыкание» аудитории к инструменту, по-прежнему вызывающему отторжение лишь у наиболее радикальных фанатов, в кубковых матчах с участием элиты она до сих пор была выше, чем в чемпионате.

Распространение Fan ID на матчи Кубка России, кажется, лишит турнир довольно значительной части его самой активной аудитории

Распространение Fan ID на матчи Кубка России, кажется, лишит турнир довольно значительной части его самой активной аудитории

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Распространение Fan ID на матчи Кубка России, кажется, лишит турнир довольно значительной части его самой активной аудитории

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Правительство РФ распоряжением за подписью премьер-министра Михаила Мишустина с 1 октября распространило действие карты болельщика, известной как Fan ID, на игры Кубка России по футболу. Ранее система применялась только в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в открывавших и закрывавших сезон матчах — в Суперкубке и кубковом Суперфинале.

Использование Fan ID во втором по значимости футбольном соревновании ограничено домашними матчами с участием 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). На первом этапе они собраны в так называемом «Пути РПЛ» (сетка для представителей низших дивизионов называется «Путь регионов») и разбиты на четыре группы. В каждой проводится шесть туров, выявляющих трех обладателей путевок в play-off от квартета. Play-off, в свою очередь, также разделен на «Путь РПЛ» из трех стадий в виде двухматчевых противостояний и «Путь регионов» — из пяти (в них противостояния одноматчевые). При этом в соответствии со сложным форматом double elimination вылет из «верхней» сетки не означает моментального вылета из Кубка России: проигравший перемещается в сетку «нижнюю», в которой дополнительного шанса для неудачников нет. Победители сеток встречаются в суперфинале. В общей сложности в «Пути РПЛ» в play-off играется 14 матчей. В «Пути регионов» по дороге к Суперфиналу игр на стадионах клубов РПЛ не может быть больше девяти, так как в стартовом раунде статусом хозяев автоматически наделяют представителей низших дивизионов.

Новость вновь сделала актуальной тему, которая недавно была исключительно острой. Посещаемость — слишком скромная на фоне ведущих европейских чемпионатов — долго являлась болевой точкой российского футбола, однако на излете прошлого десятилетия она резко скакнула вверх.

Рывок произошел после первого для России домашнего чемпионата мира: она приняла его в 2018 году. Он послужил драйвером радикального повышения интереса к «живому» просмотру матчей. В следующем после мирового первенства сезоне посещаемость едва не достигла отметки 17 тыс. зрителей в среднем на игре, и это уже были приличные цифры даже на фоне лиг «большой европейской пятерки» — английской, испанской, итальянской, немецкой и французской.

Проверить устойчивость тренда, однако, не удалось. В 2020 году посещаемость рухнула из-за пандемии коронавируса. А тот факт, что и после снятия всех ограничений, вместо того чтобы восстановиться, она осталась на низком даже по меркам середины прошлого десятилетия уровне — менее 9,5 тыс. человек в среднем на матче, не получалось объяснить ничем иным, кроме внедрения в чемпионате России в 2022 году системы обязательной идентификации посетителей стадионов. Появление Fan ID было встречено в штыки объединениями фанатов практически всех клубов высшего дивизиона, приравнивавших систему к нарушению личных свобод и бойкотировавших даже важные игры. Бойкоты, невзирая на постепенное упрощение процедуры приобретения карты болельщика, никуда не делись до сих пор.

Минувшие сезоны показали, что прогнозы РПЛ насчет планомерного «обновления» аудитории и ее «привыкания» к Fan ID сбываются. Она и в самом деле росла довольно бурными темпами, в предыдущем первенстве превысив 13,6 тыс. зрителей в среднем на матч.

Однако Кубок России служил наглядным доказательством того, что «эффект Fan ID» все же никуда не делся. В нем, обходящемся без карты болельщика и массовых фанатских бойкотов, средняя посещаемость всегда была выше. В минувшем сезоне, если брать лишь матчи клубов РПЛ, разница составила почти 2 тыс. зрителей (см. рисунок). Причем, две трети клубов РПЛ — 10 из 16 — зафиксировали более высокую посещаемость домашних матчей именно в Кубке России, хотя целый ряд факторов выглядят крайне неблагоприятными для него. Он уступает чемпионату в престижности, а в кубковых матчах, особенно в групповом раунде, команды часто выступают практически вторыми составами, без лидеров. Кроме того, встречи турнира играются не в рамках уикенда, как в чемпионате, а посреди рабочей недели, в будние дни.

Стартовый отрезок сезона текущего скорее подтверждал устойчивость явления. В чемпионате России по итогам первых девяти туров средняя посещаемость была выше, чем по итогам первых трех туров группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России, но незначительно — 13,9 тыс. зрителей против 13 тыс. Однако надо учитывать, что кубковая традиционно взлетает вверх на стадии play-off.

В профильных ведомствах — Министерстве спорта РФ и Российском футбольном союзе — воздержались от развернутых комментариев по поводу распространения Fan ID на Кубок России. Пресс-служба Минспорта сообщила, что «обновление правил позволит применять единые правила посещения на одних и тех же стадионах с участием топ-команд независимо от турнира».

Источник “Ъ” в спортивном руководстве страны отметил, что за «тему Fan ID отвечают прежде всего Министерство цифрового развития и силовые ведомства» и расширение его действия произошло по их инициативе.

Источник “Ъ” в руководстве футбольном версию фактически подтвердил, рассказав, что на самом деле внедрение карты болельщика в Кубке России с октября было согласовано еще три месяца назад на совещании с участием представителей Минцифры и «силовиков». По его словам, в списке основных тезисов в пользу внедрения были «вопросы безопасности и антитеррористические меры в сложной обстановке». Собеседник “Ъ” предположил, что так или иначе с негативным эффектом от изменений столкнутся все клубы, «уже, видимо, подсчитавшие недополученные доходы». На его взгляд, менее заметным ущерб будет для грандов — петербургского «Зенита», «Краснодара», а также московских «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». Для остальных же клубов, которые рискуют, по крайней мере в этом сезоне, недосчитаться «от 500 млн до 600 млн руб.», это «достаточно болезненные потери».

Судя по всему, предположения об оттоке с кубковых матчей существенной доли фанатской аудитории верны. Во всяком случае, ее первая реакция на появление Fan ID на играх Кубка России была негативной.

Представитель фанатского объединения «Локомотива» UnitedSouth Иван Крылов в разговоре с “Ъ” охарактеризовал новые меры как «очередной шаг по изыманию души стадиона», подчеркнув, что «фанаты и атмосфера, создаваемая ими,— это такая же большая часть футбола, как и непосредственно игра». Он также отметил, что «за четыре года» с момента введения Fan ID в РПЛ на трибунах во время кубковых матчей беспорядков не было. «При этом и до ведения паспорта болельщика правонарушителя на трибунах находили за десять минут и задерживали на выходе с сектора»,— добавил Иван Крылов.

Олег Семенов, один из лидеров фанатского движения «Спартака», комментируя нововведение “Ъ”, с иронией заметил: «Ну хоть материально-техническая база клубов ФНЛ (низших дивизионов.— “Ъ”), не оборудованных системой ‘‘фан, уйди’’, оставляет шанс посетить матчи для old school». А объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» в заявлении, посвященном прощальному матчу знаменитого в нулевые форварда клуба Вагнера Лава, прямо назвало новшество «лишением фаната последней возможности посещать официальные матчи».

Роман Левищев, Алексей Доспехов

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