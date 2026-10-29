В Москве завершили реставрацию храма Христа Спасителя

Самым сложным и ответственным участком работ Сергей Собянин назвал главный купол диаметром почти 30 м и высотой около 27 м. Полностью разобрать главный купол было нельзя, потому что под ним — свод храма, расписанный фресками, которые «могли погибнуть от малейшего дождя». Реставраторы снимали старое покрытие небольшими фрагментами. Для главного купола также использовали нержавеющую сталь с нитридом титана.