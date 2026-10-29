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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
ЖизньРелигия

В Москве завершили реставрацию храма Христа Спасителя

В Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя завершили ремонтно-реставрационные работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Реставрация заняла три года, ее проводили более 500 специалистов.
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Пресс-служба мэрии Москвы

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Пресс-служба мэрии Москвы

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Пресс-служба мэрии Москвы

По словам господина Собянина, наиболее масштабные работы прошли на фасадах храма. Были тщательно промыты 15 тыс. кв. м стен, после чего специалисты изучили мраморную облицовку из почти 64 тыс. панелей. Были заделаны трещины, устранены сколы и восстановлены поврежденные участки, а несколько утраченных элементов заменили на новые.
Внутренние помещения всех звонниц заново оштукатурили и покрасили. Купола покрыли нержавеющей сталью с напылением из нитрида титана, что помогает золотому цвету не тускнеть со временем, отметил мэр. Металлические ограждения, лестницы и потолочные конструкции очистили от грязи и ржавчины. Также приведены в порядок все четыре смотровые площадки собора.
«Особого внимания специалистов потребовала надвратная колокольня. Знаменитые горельефы — "Спас нерукотворный", "Священномученик Александр", "Святейший Патриарх Тихон" и "Великомученица Елизавета", а также находящиеся над входом бронзовые горельефы с ликом Спасителя и сценой Преображения Господня — бережно очистили и отполировали»,— рассказал мэр в своем блоге.
Самым сложным и ответственным участком работ Сергей Собянин назвал главный купол диаметром почти 30 м и высотой около 27 м. Полностью разобрать главный купол было нельзя, потому что под ним — свод храма, расписанный фресками, которые «могли погибнуть от малейшего дождя». Реставраторы снимали старое покрытие небольшими фрагментами. Для главного купола также использовали нержавеющую сталь с нитридом титана.