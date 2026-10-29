В Москве завершили реставрацию храма Христа Спасителя
В Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя завершили ремонтно-реставрационные работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Реставрация заняла три года, ее проводили более 500 специалистов.
По словам господина Собянина, наиболее масштабные работы прошли на фасадах храма. Были тщательно промыты 15 тыс. кв. м стен, после чего специалисты изучили мраморную облицовку из почти 64 тыс. панелей. Были заделаны трещины, устранены сколы и восстановлены поврежденные участки, а несколько утраченных элементов заменили на новые.
Внутренние помещения всех звонниц заново оштукатурили и покрасили. Купола покрыли нержавеющей сталью с напылением из нитрида титана, что помогает золотому цвету не тускнеть со временем, отметил мэр. Металлические ограждения, лестницы и потолочные конструкции очистили от грязи и ржавчины. Также приведены в порядок все четыре смотровые площадки собора.
«Особого внимания специалистов потребовала надвратная колокольня. Знаменитые горельефы — "Спас нерукотворный", "Священномученик Александр", "Святейший Патриарх Тихон" и "Великомученица Елизавета", а также находящиеся над входом бронзовые горельефы с ликом Спасителя и сценой Преображения Господня — бережно очистили и отполировали»,— рассказал мэр в своем блоге.
Самым сложным и ответственным участком работ Сергей Собянин назвал главный купол диаметром почти 30 м и высотой около 27 м. Полностью разобрать главный купол было нельзя, потому что под ним — свод храма, расписанный фресками, которые «могли погибнуть от малейшего дождя». Реставраторы снимали старое покрытие небольшими фрагментами. Для главного купола также использовали нержавеющую сталь с нитридом титана.